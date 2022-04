Djokovici, luat la ţintă pe Twitter: Marele Kasparov l-a pus la punct printr-o postare acidă

Novak Djokovici traversează un an în care a păşit cu un scandal uriaş, fără precedent, pe tema excluderii sale de la Australian Open din cauza vaccinării.

Reacţia lui Djokovici l-a indignat pe Garry Kasparov (59 de ani), un opozant vocal al Kremlinului, încă înainte de declanşarea războiului din Ucraina. Fostul şahist, extrem de activ pe reţelele de socializare şi cu apariţii mediatice zilnice, de când a început invazia Ucrainei, l-a pus la punct pe Djokovici printr-o postare acidă pe Twitter.

Ce a scris Garry Kasparov?

*Poate că ruşii joacă pe baza clasamentului (n.r. – în turneele de tenis), însă ucid în funcţie de naţionalitate. Atleţii ruşi care nu condamnă războiul exterminării, declanşat de Putin în Ucraina, îl susţin prin tăcerea lor. Iar când un sârb face la fel e şi mai rău, având în vedere istoria.

Russia may play by ranking, but they kill by nationality. Russian athletes who do not condemn Putin’s war of extermination in Ukraine are supporting it with silence. And a Serb failing to do so is especially inappropriate, considering history. https://t.co/jhdxFdzpBl