David Popovici, despre visele din copilărie şi mentalitatea de campion: În sport e important să fii puternic mental, să nu iei în seamă presiunea

„Ca orice copil am avut faze în care voiam să fiu…ceva: călugăr shaolin pe la 7-8 ani, magician (am făcut şi meditaţii pentru a deveni magician), pe urma am mers la teatru în trupa Brainstorming, unde am cunoscut nişte oameni foarte tari dar nu ştiu dacă as fi devenit actor. Nu ştiu ce as fi ales eu dar cred ca m-ar fi ales altceva pe mine dacă nu mă alegea apa”, a povestit David Popovici, într-un interviu Euronews.ro,



Dublul campion mondial îşi aminteşte cu drag de prima competiţie, unde a fost şi medaliat.

„Îmi amintesc prima competiţie în care am trecut de la delfinaş la rechin, cam aşa, eram cu colegii de curs şi era multă zarvă, mulţi părinţi iar noi am primit medalii. Am fost tare bucuroşi, toţi. Eram mici, culoarul era lung şi bazinul era mare, afară era foarte cald dar atmosfera era super”, povesteşte Popovici.

Popovici a vorbit şi despre „mentalitate şi pregătirea psihologică în sport”, pe care le consideră foarte importante.

„Despre încrederea în sine, mentalitate, putere mentală am auzit pe măsură ce am crescut şi am observat ce înseamnă privind în jur. Nu suntem toţi la fel - noi, oamenii - şi e normal să fim diferiţi: ne dezvoltăm diferit, creştem în medii diferite, întâlnim oameni diferiţi. În sport este important să fii puternic mental, să îţi controlezi emoţiile, să nu iei în seama presiunea. Asa sunt eu, nu ştiu să fi descoperit cândva, în vreun moment”, a mărturisit sportivul.

Pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, David Popovici spune că îşi doreşte să îndeplinească obiectivele pe care le stabileşte alături de echipa sa.



„Da, 2024 e un an nu foarte îndepărtat şi noi muncim pentru Paris 2024 încă de pe acum. Îmi propun să am timpi buni, să fiu în aceeaşi arenă cu cei mai buni sportivi ai lumii, să reprezint România şi să îmi îndeplinesc obiectivele pe care le stabilim, eu şi echipa mea”, a afirmat Popovici.