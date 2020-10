Dan Petrescu a găsit motiv de supărare şi după calificarea în grupele Europa League! Reacţiile lui Camora şi Bilaşco

Tehnicianul echipei campioane a declarat că este supărat puţin pe faptul că adversarii au reuşit să înscrie, dar consideră calificarea în grupele Ligii Europa “ceva fantastic”.

“Prima repriză a fost echilibrată. Noi la fază fixă am înscris şi cred că acolo s-a făcut diferenţa. La 3-0, ne-am relaxat puţin pe final şi am primit acel gol care m-a deranjat puţin, dar ne-am calificat şi e ceva fantastic. Foarte multă muncă, multă pasiune, jucători care vor ceva de la viaţă şi de la fotbal şi până la urmă munca ne-a răsplătit şi pe mine şi pe jucători. Mă temeam că jucătorii mei nu o să înţeleagă mesajul meu. Dacă am câştigat, înseamnă că am reuşit să transmit acest mesaj. Sper din tot sufletul ca până duminică să reuşim să mai aducem 2-3 jucători, pentru că nu vor face faţă. Mai trebuie întinerit lotul şi trebuie forţe proaspete. Mi-aş dori să picăm în grupe cu echipe din Anglia şi Italia”, a spus Petrescu la Digi Sport, citat de news.ro

Mario Camora, căpitanul echipei: “O victorie importantă, doi ani la rând ne calificăm în grupe. Cred că echipa aceasta a demonstrat că are valoare şi felicit pe toată lumea. Această victorie este şi pentru suporteri. S-a demonstrat încă o dată că putem, că avem valoare. Aş vrea echipe de renume ca adversare, ca în trecut. În trecut am demonstrat că putem să batem pe oricine” Marius Bilaşco, managerul sportiv al clubului CFR Cluj: “Mă bucur că CFR e o echipă europeană, pentru al doilea an în grupe. Cred că e o performanţă extraordinară pentru o echipă din România. Cred că putem în continuare să producem surprize, să aducem bucurie tuturor suporterilor noştri. Ne dorim mai mult, nu trebuie să ne mulţumim cu puţin, nu doar o calificare. Trebuie să ne propunem obiective îndrăzneţe”

Formaţia CFR Cluj s-a calificat în grupele Ligii Europa, învingând, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa finlandeză KuPS Kuopio, în play-off-ul competiţiei. Golurile gazdelor au fost marcate de Rondon ‘5, ’56 şi Debeljuh ’42 (foto), în timp ce oaspeţii au punctat prin Udoh 90+1. Tragerea la sorţi pentru grupele Europa League va avea loc vineri, 2 octombrie, la Nyon, de la ora 14:00

