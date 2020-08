Dan Petrescu a dezvăluit că are o clauză de reziliere prohibitivă. Cum a comentat zvonurile despre ofertele primite

Într-o intervenţie la Digisport, antrenorul echipei campioane a declarat că actualul contract cu CFR Cluj expiră peste doi ani şi a vorbit despre tatonările altor cluburi pentru semnătura sa.

“Eu am doi ani contract, ce oferte să am? Nu cred că e momentul ca cineva să facă o ofertă, mai ales în această pandemie şi mai ales că echipa a câştigat titlul. N-am primit nicio ofertă de la nimeni. Mă mai sună agenţi să mă întrebe care e situaţia mea, dar nu ca să-mi spună că au o ofertă pentru mine. Dacă nu mă dau afară, da, rămân la CFR. Dacă mă dau afară, clauza e mai mare de un milion. Poate e mai mare de două. În fotbal mă aştept la orice oricând. Armonia perfectă am avut-o la Krasnodar, unde am semnat pe trei ani şi după o săptămână am fost dat afară. Deci nu există armonie perfectă””, a spus Petrescu.