Begu: Totul a fost posibil datorită Simonei

„Totul a fost posibil datorită Simonei. Am ajuns în această postură, 2-2, am putut să intrăm şi să dăm tot ce e mai bun. Nu a fost uşor pentru că emoţiile erau foarte mari. Ne-am dorit din tot sufletul, am fost în această postură şi acum trei ani şi nu ne-am calificat, am pierdut acasă. Însă cu această galerie e greu să cedezi o secundă şi le mulţumim pentru asta", a spus Begu.





Irina a mai explicat că din setul al doilea a început să se relaxeze şi să-şi spună că „nu mai am nimic de pierdut”





„Monica a fost peste tot astăzi, m-a ajutat enorm în toate situaţiile, mai ales în primul set, în care eu mă simţeam foarte neîncrezătioare, îmi doream enorm să o ajut şi nu puteam. În setul al doilea am început să mă relaxez şi am spus că nu avem nimic de pierdut, doar de câştigat şi mă bucur că am luptat pentru fiecare punct", a adăugat Irina Begu.





„Deocamdată nu realizez ce s-a întâmplat în seara aceasta, nu-mi vine să cred, dar probabil în câteva ore voi realiza şi mă voi bucura mai mult. Sincer, mă simt epuizată", a încheiat irina Begu.





România este pentru a doua oară în istorie în semifinalele Cupei Federaţiei, după ediţia din 1973. Cuplul Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) / Monica Niculescu (locul 51 WTA) a învins, duminică, perechea Katerina Siniakova (locul I WTA de dublu) / Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, aducând punctul victoriei cu 3-2 în confruntarea cu deţinătoarea trofeului, Cehia.





Karolina Pliskova, locul 5 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Mihaela Buzărnescu, locul 29 WTA, iar Simona Halep, locul 3 WTA, a trecut, cu scorul de 6-4, 6-0, de Katerina Siniakova, locul 44 WTA.





Duminică, Simona Halep a învins-o pe Karolina Pliskova, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, în al treilea meci al întâlnirii, iar Katerina Siniakova a întrecut-o pe Mihaela Buzărnescu, cu scorul de 6-4, 6-2.





Cehia, deţinătoarea trofeului, triumfase de şase ori în FedCup în ultimii opt ani, câştigând 13 din ultimele 14 întâlniri, de zece ori la rând pe teren propriu, unde era neînvinsă din 2009.





În penultimul act, România va da piept cu Franţa, în 20 şi 21 aprilie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: