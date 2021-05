Becali simte cum îi fuge pământul de sub picioare: Detalii care arată dezastrul de la FCSB

De fapt, o analiză făcută la finalul turului ne arată că trupa pregătită de Anton Petrea, care execută ordinele patronului, e în scădere de turaţie.

În primul rând, echipa are trei partide la rând fără victorie. După cele două înfrângeri cu Sepsi (1-2) şi cu Craiova (0-2), luni seară, a venit egalul cu CFR (1-1). Clujenii au smuls punctul care i-a menţinut pe primul loc, graţie golului înscris de Burcă, în minutul 90+3.

E pentru prima dată după trei ani, când liderul din play-off se schimbă la finalul turului. FCSB a abordat partea a doua a sezonului de pe primul loc, cu un avans de un punct faţă de CFR Cluj şi cu patru puncte peste Craiova. După cele cinci runde de până acum din play-off însă, FCSB a „reuşit“ să irosească avansul faţă de CFR, ajungând la două puncte în urma echipei lui Edward Iordănescu. Şi distanţă faţă de Craiova s-a micşorat, de la patru puncte la trei. Ultima grupare care a fost lider, în momentul intrării în play-off, dar a căzut pe 2, după primele cinci runde, a fost CFR Cluj. Se întâmpla în stagiunea 2017-2018. Atunci, ardelenii au fost pe 2, între etapele 3-7 din play-off, fiind detronaţi de FCSB. Conduşi de Dan Petrescu, clujenii s-au redresat însă, au revenit pe locul 1, după etapa a 8-a din play-off, şi n-au mai cedat această poziţie, cucerind titlul.

Doar Clinceniul e sub FCSB

Faptul că FCSB a pierdut locul 1 la finalul turului din play-off e o consecinţă firească a rezultatelor dezolante, din ultima perioadă.

În cinci meciuri, Florin Tănase şi colegii săi au strâns doar 7 puncte. Au fost cele două victorii cu Botoşani (2-1) şi cu Clinceni (2-0), plus remiza de luni seară, cu CFR (1-1). Prin comparaţie, rivalele la titlu stau mai bine: CFR a strâns 10 puncte, iar Craiova 8. De fapt, în play-off-ul de până acum, doar ultima clasată, Academica Clinceni, a adunat mai puţine puncte decât FCSB: 3 în cinci partide.

Nici programul nu-i avantajează

Pe lângă problemele de lot - Miron s-a accidentat cu CFR Cluj, Tănase a devenit suspendat, iar Florinel Coman şi Panţîru, tot cu probleme medicale, sunt indisponibili şi ei - FCSB e dezavantajată şi de programul returului.

Concret, bucureştenii vor juca trei din cele cinci meciuri rămase, în deplasare. Iar, dacă la Botoşani vor întâlni o formaţie „prietenoasă“, având în vedere relaţiile lui Gigi Becali cu Valeriu Iftime, în schimb, partidele de la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, şi de la Cluj, cu CFR, în ultima etapă, se anunţă infernale!

Dintre echipele angrenate în lupta pentru titlu, cel mai bun program îl are Craiova, cu trei partide de pe teren propriu, inclusiv cea cu liderul CFR Cluj.

6 goluri a încasat FCSB, în cinci partide din play-off, având cea mai slabă defensivă dintre primele patru clasate.

Becali, declaraţie-şoc: „Nu mă interesează campionatul“

Fără titlu de şase ani, patronul FCSB susţine că performanţa câştigării campionatului nu e o prioritate pentru el. „Sunt pe locul doi, pot să fiu şi pe trei, eu sunt mulţumit de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Nu mă interesează campionatul, că nu sunt suporter, dacă nu-l iau, asta e, ce să fac? Să-i împuşc pe CFR şi pe ceilalţi, ca să iau eu titlul? Eu zic că am făcut foarte bine ce am făcut, mai am jucători pe care pot să-i vând. Încerc să fac ce pot şi încerc să fac cât mai bine. Am vreo zece milioane de euro în cont, la societate. Când vezi echipe de tradiţia la retrogradare, Rapidul în liga a doua, eu sunt bine, Slavă Domnului!“, a declarat Becali la Digi Sport, după remiza de lună seară, cu CFR Cluj.





Play-off / play-out, program şi rezultate

Etapa a VI-a

Ieri

Chindia - Gaz Metan 1-1

Astăzi

Astra - UTA 12.00

Hermannstadt - Viitorul 14.15

Poli Iaşi - Dinamo 16.30

Sepsi - Craiova 19.00

Mâine

FC Argeş - Voluntari 14.30

Clinceni - CFR Cluj 17.00

Botoşani - FCSB 19.45





Clasament play-off

1. CFR Cluj 5 3 1 1 8-3 42

2. FCSB 5 2 1 2 6-6 40

3. Craiova 5 2 2 1 5-3 37

4. Sepsi 5 2 1 2 4-4 30

5. Botoşani 5 2 1 2 6-7 28

6. Clinceni 5 1 0 4 2-8 25





Clasament play-out

7. Chindia 6 5 1 0 7-1 34

8. FC Argeş 5 2 2 1 6-3 28

9. Gaz Metan 6 2 3 1 9-6 26

10. UTA 5 2 0 3 3-6 25

11. Astra 5 1 2 2 4-4 24

12. Voluntari 5 2 1 2 3-4 23

13. Viitorul 5 2 0 3 5-4 22

14. Dinamo 5 2 1 2 5-6 21

15. Hermannstadt 5 2 0 3 4-7 19

16. Poli Iaşi 5 1 1 3 2-7 17





*Criterii departajare:

1. În caz de egalitate de puncte, e avantajată echipa care a intrat cu punctaj par, în faţa echipei care a beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte.

2. Meciurile directe din play-off / play-out.

3. Golaverajul din meciurile directe din play-off / play-out.