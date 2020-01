Asta o face pe Simona Halep să zâmbească înainte de Australian Open. Poze de mii de like-uri din sală FOTO

În weekend, Simona l-a luat şi pe iubitul său, Toni Iuruc, în sala de antrenament. A patra jucătoare a lumii a postat pe reţelele de socializare fotografii, scriind un îndemn de suflet: „Nu uita să zâmbeşti”. Virginia Ruzici, prima câştigătoare româncă la Roland Garros şi managerul Simonei, a fost şi ea alături de Halep.

Pe locul patru în clasamentul mondial la startul Australian Open-ului, Simona Halep visează la un nou titlu de Grand Slam. „În primul rând, mi-ar plăcea să-l câştig (n.r. - la Australian Open) pentru că Darren Cahill e australian. Cred că ar fi ceva deosebit. E şi familia lui acolo. Eu m-am antrenat în Australia acum doi ani. Am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australienii pentru că sunt oameni relaxaţi şi m-au primit cu căldură mereu, de câte ori am jucat acolo. Şi-mi place turneul, e Happy Slam, aşa e nickname-ul. Prima mea semifinală de Grand Slam Junior a fost în Australia. E acolo o mică istorie”, a transmis Simona Halep.

Foto: Simona Halep via Instagram