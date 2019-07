FCSB - Botoşani: Bogdan Andone, scuză penibilă pentru umilinţa din meciul cu Botoşani

"Am făcut multe greşeli, am acuzat o stare de oboseală, o lipsă de prospeţime exagerată, nu sunt prea multe de spus de jocul ăsta. Suntem nevoiţi să improvizăm în anumite poziţii. Vom face o analiză şi vom vedea unde s-a greşit. Din păcate, cel mai mare minus este accidentarea lui Dennis, va fi foarte dificil pentru următoarele meciuri să găsim o formulă ideală. Starea de oboseală se acumulează pe zi ce trece, nici măcar meciurile de pe teren propriu nu le disputăm pe teren propriu. Nu am avut ce comenta la demiterea lui Marian Lupu (n.r. - preparator fizic), el decide cine rămâne, cine vine. Am avut şi discuţii, am şi eu propuneri, vom vedea", a declarat Andone la Digisport.

Formaţia FCSB a fost învinsă, luni, la Piteşti, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa FC Botoşani, în ultimul meci a etapei a III-a a Ligii I.

