Tradiţie, inovaţie şi fine dining: Bucătăria românească prinde viteză la foc mic

Vorba din popor este că „Iarna nu-i ca vara“, aşa cum nici sarmaua din Transilvania nu este la fel ca cea din Muntenia, iar acest lucru se extinde şi la alte reţete, fapt care ne-ar putea face să ne dăm seama cât suntem de bogaţi ca ţară din punct de vedere cultural şi gastronomic. Sărbătorile, zonele de relief, anotimpurile şi moştenirile familiale îşi lasă amprenta asupra noastră şi în ceea ce priveşte mâncarea, iar încă din copilărie suntem obişnuiţi cu anumite gusturi pe care le căutăm când devenim adulţi, încercăm să le reproducem, fie respectând cu stricteţe reţeta bunicii, fie încercând să adăugăm şi o notă personală. În ultimii ani, din ce în ce mai mulţi bucătari s-au întors la reţetele de altădată, aducând istoria şi tradiţia în farfurie, dar în acelaşi timp dându-le şi note actuale.

Moştenire şi notă personală

Tradiţia, aşa cum îi spune şi numele, este transmisă din generaţie în generaţie, iar în anumite cazuri fiecare dintre ele îşi lasă o amprentă asupra ei. Unul dintre locurile în care mâncarea de demult dă gust prezentului este Viscri 32 – Casa Albastră şi Şura Albă, aflate în satul Viscri, care se află pe harta mondială a satelor tradiţionale din lume şi care face parte din Patrimoniul mondial UNESCO. „Weekend Adevărul“ a discutat cu Alexandru Toader, cofondator al restaurantului şi al pensiunii, pentru a afla atât istoria locului, cât şi cea a meniului, precum şi cum este adus multiculturalismul trecutului în secolul XXI.

„La Viscri este o comunitate foarte puternică – sunt câţiva oameni care înţeleg care este strategia satului, au o viziune despre cum ar trebui să fie el şi sunt implicaţi zi de zi să ducă lucrurile în direcţia corectă. La început ne-am gândit că ce ar trebui să facem la Viscri ar trebui să fie la intersecţia dintre principiile slow food, legate de ingrediente, şi gastronomia transilvăneană sau patrimoniul imaterial gastronomic“, ne-a explicat acesta.

Dincolo de moştenirea locală, la baza meniului stă şi moştenirea de familie din partea Marei Elena Oană, de asemenea cofondatoare. „Voiam să avem un restaurant cu un profil aliniat la filosofia satului, precum autenticitatea, tradiţionalul, şi ne-am gândit să pornim cu reţetele bunicii Marei, iar cea mai mare parte dintre ele încă se află în meniu – aproximativ 80%, iar ulterior am mai adăugat şi altele. De exemplu, unul dintre preparatele din meniu este zeama de fasole cu prune uscate, bazat pe o reţetă săsească, dar care se face în toată Transilvania“, ne-a prezentat Alexandru Toader meniul în general.

Mişcarea slow food

În fapt, localul şi tradiţionalul se îmbină în farfurie în mod sustenabil şi responsabil deoarece Alexandru şi Mara promovează mişcarea slow food, potrivit căreia ingredientele consumate trebuie să provină de pe o rază de aproximativ 70 de kilometri din jurul spaţiului în care locuieşte. De asemenea, mâncarea trebuie să fie good, clean, fair – curată, sănătoasă pentru organism şi mediu, dar şi la un preţ corect, mai ales că producătorii, fie că sunt mici (familii care locuiesc în zonă), fie că sunt puţin mai dezvoltaţi, folosesc metode tradiţionale. Meniul se bazează pe reţete vechi ardeleneşti, gătite tradiţional sau reinterpretate.

„În meniu avem în fiecare zi aproximativ zece preparate – două tipuri de supă sau zeamă, două-trei tipuri de main dish şi două-trei tipuri de desert, însă schimbăm meniul în fiecare zi. Creăm meniul în funcţie de ce ingrediente avem, pe care le luăm de pe o rază de aproximativ 70 de kilometri de Viscri, însă mai sunt şi anumite excepţii – avem şi producători mici care ne aduc ingredientele la Braşov, dar ei locuiesc mai departe de noi. Sunt ingrediente locale şi regionale – ori provin de la persoane care locuiesc în apropierea satului, ori de la persoane din Transilvania. De exemplu, brânzeturile tradiţionale – telemea de oaie, burduf de oaie, caş afumat, caş proaspăt, smântâna de casă – sunt de la o familie care locuieşte în Munţii Ciucaş“, ne-a mai explicat Alexandru Toader.

Gust la pahar

Întoarcerea la tradiţie şi la moştenirea locală se observă chiar şi în ceea ce priveşte băuturile, atât cele alcoolice, cât şi cele non-alcoolice. De exemplu, 80% din selecţiile de vinuri sunt din Transilvania, iar restul de 20% sunt tot româneşti, însă din alte zone ale ţării. În cazul băuturilor non-alcoolice, majoritatea se bazează pe siropuri făcute de familii care locuiesc în zonă şi le produc prin metode tradiţionale. De asemenea, cei care vor să facă o vizită la Viscri 32 se pot bucura de o cafea de specialitate pregătită în cea mai mică prăjitorie din Transilvania, de bere artizanală produsă în Braşov, precum şi de ţuică, pălincă şi lichioruri făcute în casă.

Unele preparate din meniu au devenit reprezentative – supa-cremă de roşii organice cu ardei copţi din propria lor grădină, ciorba de fasole cu prune uscate, cartofii prozeliţi cu trei feluri de brânzeturi de la stână, dulceaţă de ardei iute şi cârnat copt, porcul marinat în bere timp cinci ore cu legume coapte în unt, varza gătită cu nuci, măr şi chifteluţe de caş sunt adevărate delicateţuri.

Preferinţele românilor în ceea ce priveşte preparatele din carne se văd şi la Viscri, iar fondatorii încearcă să promoveze şi meniul vegan, întrucât şi acesta reprezintă o formă de sustenabilitate.

Reţete vechi în contemporan

„Restaurantul este un loc în care, pe de-o parte, reinterpretăm reţete vechi, pe de altă parte, este un loc în care vedem ce putem face cu ele astfel încât să le aducem în contemporan“, a mai susţinut Alexandru Toader. Potrivit acestuia, mâncarea îţi aduce aminte de reţetele bunicii, dar „arată puţin mai dichisit în farfurie“.

Experienţa culinară este completată de întregul spaţiu, deoarece restaurantul din Şura Albă este încărcat de istorie, tradiţie şi elemente locale – o parte dintre grinzile vechi de stejar au fost păstrate, iar local, inclusiv zona de luat masa, este mobilat şi decorat cu piese transilvănene restaurate. Totodată, în încăpere se află un perete de cahle ceramice pictate şi un şemineu marca Teracota Mediaş, iar moştenirea culturală este completată şi de faptul că la restaurarea şurei au lucrat exclusiv meşteri din sat şi din împrejurimi. Chiar şi vesela este realizată, în cea mai mare parte, în plan local şi are motive tradiţionale.

Totodată, pe parcursul anului, Viscri 32 găzduieşte degustări de produse artizanale şi sesiuni de gătit cu chefi invitaţi care folosesc ca sursă de inspiraţie folclorul gastronomic. „Mara şi Oana Coantă, de la Bistro de l'Arte, care promovează mişcarea slow food în România de aproximativ 20 de ani, au un proiect care se numeşte 2 Women Chefs, în care invită diverşi bucătari, în diverse locuri, uneori la noi în şură. În cadrul proiectului gătesc cu ingrediente de sezon şi locale cine de fine dining – meniuri de degustare alcătuite şi şapte-opt feluri de mâncare“, ne-a mai explicat Alex Toader.

„Aici şi acum“

Un alt loc în care mâncarea de demult este adusă în farfuria românului de astăzi – dar şi a străinilor care vor să încerce gustul românesc – este restaurantul NOUA Bucătărie Românească, din Bucureşti, deschis de chef Alex Petricean. Aici, 98% din produse sunt româneşti, iar filosofia head-chefului este „aici şi acum“, bazându-se pe ceea ce oferă pământul şi natura în anumite perioade ale anului. „NOUA este despre gustul acestui teritoriu într-un anumit moment al anului. Nu veţi găsi în decembrie roşia din iulie sau căpşuna din aprilie, ci merele ţinute în lăzile cu nisip. NOUA este despre aici şi acum“, a declarat chef Alex Petricean pentru „Weekend Adevărul“.

Unul dintre conceptele-cheie al restaurantului este „România în farfurie“, o experienţă culinară inedită, prin care am putea spune că se face un tur gustativ al ţării – din Moldova (borş de găină cu leuştean) până în Oltenia (praz cu măsline). Preparatele sunt inspirate din tradiţia şi din natura teritoriului ţării, în funcţie de sezon, dar şi de localizarea geografică.

Din foc şi jar

Şi la restaurantul neoromânesc „Soro lume“ din Bucureşti, tradiţia, istoria şi localul îşi lasă amprenta, meniul modern fiind bazat pe diferite tehnici de pe teritoriul României, culese de-a lungul anilor de către Chef Mihai Toader, care este şi cofondator al restaurantului, iar preparatele fiind gătite la foc deschis. „Ne folosim de foc, jar, fum pentru a găti şi pentru a da gust preparatelor. Avem un ogeac oltenesc cu ţest şi oale de Şişeşti, cuptor moldovenesc, plită mănăstirească, zonă de grătar şi afumătoare ardelenească“, a declarat Chef Mihai Toader pentru „Weekend Adevărul“.

Ingredientele sunt, de asemenea, locale, provenind de la ţăranii care locuiesc în apropiere de Bucureşti, iar zilnic, cei de la „Soro lume“ fac diverse cumpărături din Piaţa Obor. Şi băuturile aduc gusturile regionale în Bucureşti. „Avem pălinci în căutarea cărora am fost prin ţară şi bine am făcut, pentru că am găsit distilerii de familie splendide. Sunt din Ţinutul Secuiesc, Maramureş, Argeş, zona Bran, dar nu numai“, ne-a mai mărturisit acesta.

Chef Mihai Toader a ales să schimbe meniurile în funcţie de sezon deoarece „este important să te bucuri de ingredient în perioada în care el are cel mai bun gust şi cele mai multe proprietăţi nutriţionale. În plus, este un sentiment aparte când mănânci ceva după care ai aşteptat să apară“.

Reţetele şi tehnicile de gătit folosite sunt inspirate „din teren“, din anumite zone, din poveşti, dar şi de ingredientele propriu-zise şi sunt transpuse în meniu într-o interpretare care îi aparţine lui Chef Mihai Toader. Astfel, mulţi dintre cei care ajung la „Soro lume“ se simt transpuşi în copilărie, „ca la o sărbătoare“ sau îşi amintesc de mamaie sau de mama. Chiar şi apetitul străinilor pentru mâncarea românească este din ce în ce mai mare.

Artizanalul din sticle şi din pahare





Gusturile de-altădată şi punerea în valoarea a tradiţiilor se regăsesc şi în piaţa berii craft din România, care în ultima perioadă se dezvoltă din ce în ce mai mult. Pe rafturile din magazine, dar nu numai, au apărut diverse specialităţi, iar gusturile sunt pe măsură. „Weekend Adevărul“ a discutat cu reprezentanţii „Bârlog – Berărie artizanală“ pentru a afla ce înseamnă, de fapt, berea craft, cum este făcută, dar şi cum sprijină economia locală.

„O mie de beri – o mie de gusturi“

Proiectul acestora a fost început în 2019, atunci când, hotărâţi să dea viaţă unui simbol al oraşului Cluj – vechea clădire a fabricii de bere Ursus Breweries care datează de la începutul secolul XX, şi-au propus să scoată „o mie de beri pentru o mie de gusturi“.

De asemenea, au introdus pe piaţă şi un concept aparte, cel de berărie deschisă publicului: „Ne-am propus de la început să le povestim oamenilor onest cine suntem, ce facem şi să le arătăm ce înseamnă berea craft“. Astfel, cei care vizitează fabrica au parte de o experienţă gustativă de neuitat. „Conceptul de berărie deschisă publicului este legat de apartenenţa noastră la comunitate şi ne dorim să le oferim oamenilor o întreagă experienţă – berea este mult mai mult decât ceea ce torni în pahar şi bei. Faptul că atât de mulţi oameni vizitează fabrica şi se înscriu la tururi ne arată că ceea ce facem e de impact şi că există un interes pentru astfel de activităţi“, a declarat Dan Mihai Toader, Head of Craft.

Cum se savurează berea

În timpul acestor vizite, oamenii pot gusta şi testa anumite ingrediente, pot afla istoria locului şi învăţa cum să savureze cu adevărat, cu aproape toate simţurile, o băutură făcută doar din apă, hamei, malţ şi drojdie, dar şi să facă diferenţa dintre berea lager şi ale. „Procesul de producţie este similar indiferent de tipul de bere, fiind folosită aceeaşi tehnologie, însă diferă ingredientele, proporţiile şi anumite metode de fabricaţie, cum ar fi hameierea la rece. Sunt două categorii mari de bere – berea lager, pe care o consumă majoritatea românilor, şi berea ale. Berea lager este o bere mai simplă, mai uşor de băut, iar cea de tip ale, datorită drojdiei folosite, care generează mai mulţi compuşi aromatici, este mai complexă“, ne-a mai explicat acesta.

Bârlog nu este doar o simplă berărie, ci a fost gândită pentru a pune în valoarea acest simbol al oraşului. În plus, aproximativ 80% din investiţia iniţială s-a întors în comunitatea clujeană. Continuă să lucrăm proiectele de zi cu zi cu agenţii şi artişti locali, potrivit Cristianei Taropa, Brand & Activation Manager în cadrul „Bârlog – Berărie Artizanală”.

Domni şi enigme

De asemenea, un alt aspect ancorat în local sunt chiar denumirile berilor, care conţin nume de personalităţi istorice – „Paloşul lui Ştefan“, „Legenda lui Matei Corvin“, „Ţeapa lui Vlad“, „Enigma lui Negru Vodă“ şi „Coşmarul lui Baiazid“. „Numele produselor reprezintă o alegere pe care am făcut-o în încercarea de a apropia cât mai mulţi oameni de berea artizanală. Am încercat să asociem domnii şi atributele lor cu alte stiluri de bere. De exemplu, Enigma lui Negru Vodă este o bere neagră, porter, pentru că Negru Vodă era enigmatic – nu prea ştim cu exactitate cine a fost –, aşa cum nici stilul de bere porter nu este unul foarte cunoscut“, a mai susţinut Dan Mihai Toader. Anul acesta, Sărbătorile vin şi cu a doua „Enigmă a lui Negru Vodă“, care are aromă de vanilie şi se potriveşte cu deserturile de Crăciun.