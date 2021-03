Numărul noilor infectări, în continuă creştere. Autorităţile sunt optimiste, specialiştii - pesimişti

„De două săptămâni, realitatea este mereu mai gravă decât prognozele (…) Astfel, faţă de o prognoza de 10% creştere pentru săptămâna trecută, am crescut cu 25% în realitate. Şi în această săptămână mă aştept să depăşim pragul de 4.500 de cazuri al prognozei şi să ne apropiem de 5.000 de cazuri, iar săptămâna viitoare să ne apropiem de 6.000. Faţă de o prognoză de 15% pentru debutul săptămânii («indicatorul săracului»), am avut luni valori peste 22% faţă de ziua de luni a săptămânii trecute”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul a făcut referire la declaraţiile publice ale premierului Florin Cîţu, care spunea că tulpina britanică „este sub control”, după ce Institutul Naţional de Sănătate Publică a dat publicităţii trei scenarii, din care cel mai sumbru arată că, la ritmul actual de infectare, România se va confrunta cu 9.000 de cazuri pe zi în data de 20 martie.

Premierul Florin Cîţu e optimist

Prim-ministrul a afirmat, într-un intreviu pentru G4Media.ro, că esenţial este ca economia să nu fie afectată.

„Mă uit pe date: sunt mai multe scenarii de lucru la INSP, cel mai pesimist era creştere de 8% (a cazurilor), cel mai optimist de 2%. Se pare că suntem pe cel optimist. Vom vedea dacă e nevoie să luăm alte decizii. Pentru mine, important – şi asta am reuşit şi anul trecut – e să nu închidem economia. E esenţial”, arată acesta.

Cîţu a mai spus că îi va cere ministrului de Interne ca poliţiştii să dea amenzi pentru nepurtarea măştii, după ce a văzut tot mai multe cazuri de persoane care nu poartă masca pe stradă sau în metrou.

Biostatisticianul Octavian Jurma îl contrazice pe prim-ministru şi arată că în lunile august-decembrie 2020 realitatea a fost permanent mai gravă decât prognoza.

„Spre deosebire de valul 2, chiar şi INSP a ieşit public în aceste zile cu o prognoza pentru valul 3, în care încearcă să atragă atenţia asupra iminenţei unei faze accelerate de creştere. Aceasta este şi prognoza pe care primul ministru o minimizează în declaraţia sa. Sincer să fiu, prognoza INSP mi-a dat fiori. Este pentru prima dată când îşi asumă riscul să tragă un semnal real de alarmă pentru clasa politică”, a scris Octavian Jurma.

Australia rămâne cu graniţele închise încă 3 luni

Între timp, Australia a anunţat că va prelungi cu cel puţin trei luni închiderea frontierelor sale internaţionale, o politică de autoizolare menită să o protejeze de COVID-19 deja în vigoare de un an. Măsura a venit ca reacţie a autorităţilor la răspândirea tulpinilor mutante ale SARS-CoV-2, astfel că va fi prelungit controlul strict la frontiere până la 17 iunie. Australia şi-a închis rapid frontierele internaţionale după izbucnirea pandemiei, interzicând intrarea majorităţii străinilor, cu unele excepţii. Această politică s-a dovedit benefică: Australia a înregistrat mai puţin de 29.000 de cazuri de COVID-19 la o populaţie de 25 de milioane de locuitori şi impune în prezent puţine restricţii pe plan intern.

Tulpina braziliană se răspândeşte rapid

Anticorpii nu au efect în cazul variantei braziliene a SARS-CoV-2, denumită „P1”, iar descoperirile evidenţiază viteza şocantă cu care aceasta a evoluat, devenind varianta dominantă în doar două luni. Organizaţia de Sănătate Publică din Anglia a semnalat deja şase cazuri de infectare cu tulpina „P1” în Marea Britanie. Cercetările braziliene sugerează că „P1” este de 1,2 şi 1,4 ori mai transmisibilă decât variantele iniţiale de coronavirus.

Explozie de noi infectări cu virusul SARS-CoV-2

Un număr de 4.278 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore în România, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 812.318. În ultima zi au murit 77 de pacienţi, iar un număr de 1.032 de persoane sunt internate la ATI. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 26.392 de teste RT-PCR şi 8.699 de teste rapide antigen.

Preşedintele epidemiologilor: Valul 3 nu va fi ca valul 2

Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, crede că vom scăpa în totalitate de pandemie abia în 2022, dar situaţia se va îmbunătăţi simţitor încă din vara acestui an. România se află sub ameninţarea valului trei de pandemie, însă de această dată are un atu important în lupta cu virusul: vaccinul. Totuşi, în acest moment, autorităţile nu-şi pot permite încă să renunţe la restricţii. Vestea bună e că nici nu s-ar impune altele, spune Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie. „În Europa ar fi vreo nouă ţări în care există o tendinţă de creştere. Este prognozat acest viitor val trei pentru că există o ciclicitate a manifestării infecţiei acesteia, plus că avem o circulaţie a tulpinii din Marea Britanie şi din ce în ce mai mult şi a celei sud-africane”, spune Azoicăi.

Aceasta precizează că principalul atu în lupta cu COVID-19 este vaccinul. De altfel, România este fruntaşă la acest capitol. Nu însă şi la testare, atrage atenţia epidemiologul. Jumătatea plină a paharului ar fi că valul trei va fi, probabil, mult mai puţin intens decât cel de-al doilea.

„Chiar dacă va fi un val trei, nu e de aşteptat să fie la nivelul valului doi, care a fost de un nivel foarte crescut. Deja în multe ţări o bună parte din populaţie a fost vaccinată, mai ales în ţările care au avut campanii bune, iar aici trebuie amintită şi lăudată România, pentru că s-a făcut ceea ce nu au făcut multe ţări civilizate. Deci, pe de o parte, nu mai este vorba de o populaţie total naivă, expusă la infecţie, iar pe de altă parte, e nevoie de o creştere a numărului de teste, ceea ce, din păcate, nu se face în România. Şi, al treilea lucru, e important că populaţia trebuie să înţeleagă că şi vaccinată fiind trebuie să respecte în continuare măsurile de protecţie”, punctează medicul.

„În vară vom avea o relaxare controlată“

Pandemia nu va fi învinsă în totalitate, în acest an. În schimb, situaţia ar trebui să se îmbunătăţească în vară, când e de aşteptat să asistăm la o relaxarea controlată.

„Până ajungem ca 70% din populaţie să fie vaccinată nu putem spera să ajungem la o normalitate. E adevărat că vaccinurile şi temperaturile ridicate vor duce la scăderea circulaţiei virusului, în vară, iar atunci vom avea o situaţie de relaxare controlată. Dar încă pandemia nu va fi învinsă, poate doar în 2022”, atenţionează preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.

Doina Azoicăi a atins şi problema aşa-numitului paşaport de vaccinare, care a împărţit în două Europa şi a provocat vii discuţii şi serioase controverse. Totuşi, Azoicăi crede că e nevoie şi de alte soluţii şi de o variantă intermediară, pentru a nu duce la discriminări.

„Din punct de vedere epidemiologic, e o măsură bună. Astfel, fiecare ţară care face eforturi şi îşi vaccinează populaţia se poate feri de noi cazuri. Discuţia nu se opreşte însă aici şi cred că ar trebui să avem şi cel puţin o variantă intermediară, pentru a nu ajunge la discriminări. De exemplu, cei care nu au făcut vaccinul să poată să prezinte un test sau o dovadă că au trecut prin boală”, a încheiat Azoicăi.

Cehia, îngenuncheată de COVID-19

Republica Cehă are în total 1.568 de bolnavi de COVID-19 în stare gravă sau internaţi la terapie intensivă, o cifră maximă de la începerea pandemiei şi o provocare pentru sistemul spitalicesc aflat la limită, a anunţat Ministerul ceh al Sănătăţii.

Odată cu răspândirea mutaţiilor din Marea Britanie şi Africa de Sud, sunt înregistrate zilnic în jur de 14.000 de noi cazuri de COVID-19.

Cehia menţine o rată de contagiere acumulată în ultimele două săptămâni de 1.120 la 100.000 de locuitori, cea mai înaltă din Uniunea Europeană. Ţara centr-europeană a adoptat luni noi măsuri de restricţie, ce vizează deplasările timp de trei săptămâni între provincii, închiderea tuturor centrelor şcolare şi a magazinelor neesenţiale.

Dr. Milan Kubek, preşedintele Colegiului Medicilor, spune că în fiecare zi 1.000 de cadre medicale sunt infectate, la 10.000 de cazuri de infectare în toată ţara. Rata de infectare în Cehia este de 6 ori mai mare decât în Statele Unite. Într-un spital din sud-estul ţării, unde mai mult de 10% din personal este infectat, locul asistenţilor medicali este ţinut de elevii şcolilor medicale. Unii nu au împlinit nici vârsta care le permite să conducă o maşină. Armata a instalat spitale de campanie. Medici şi asistenţi medicali militari din Garda naţională americană, dar şi din Uniunea Europeană vor merge să dea o mână de ajutor în Cehia.

Cum s-a ajuns aici

Cum de a ajuns Cehia într-o criză COVID atât de adâncă? După o serie de decizii eronate ale autorităţilor, cred experţii. Guvernul a refuzat să impună portul obligatoriu al măştii în vară, apoi s-a grăbit să redeschidă magazinele înainte de Crăciun. Tot autorităţile au reacţionat cu întârziere, când variantele mai contagioase ale virusului începeau să se răspândească în Cehia, la începutul anului. Până la urmă, cehii par să fi fost victime ale propriului succes. Dacă au trecut relativ uşor de primul val al pandemiei, în primăvară, au început să subestimeze severitatea ameninţării, şi să creadă că măsurile de prevenire sunt... o pierdere de timp. Oricum, mulţi dintre cei infectaţi, observă specialiştii, au apelat la ajutor medical cu întârziere, la multe zile după ce au luat virusul. Este o mare diferenţă să iei măsuri de izolare la timp, sau să aştepţi 10 zile. 10 zile când rata de reproducere a virusului este 1,4 înseamnă o dublare a cazurilor de infectare, explică un specialist.

(Cristina Ene)