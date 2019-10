Incubatoarele pentru maternităţi ajung cu o întârziere de un an. Pintea: „Caietul de sarcini a trebuit refăcut pentru că favoriza un singur producător”

"Am anunţat încă de anul trecut că Ministerul Sănătăţii va achiziţiona incubatoare pentru Secţiile de neonatologie din ţară. Am demarat procedura de achiziţie de anul trecut pentru 1.117 incubatoare, pentru şapte tipuri cu care vor fi dotate toate maternităţile din ţară. Pot să vă anunţ că sunt peste 140 de maternităţi care vor fi dotate, iar, de asemenea, pot să vă anunţ că această procedură s-a încheiat. Urmează semnarea contractelor subsecvente cu aceste unităţi sanitare. (...) Am încheiat un acord-cadru pentru o cantitate minimă de 279 de bucăţi maximă de 1.117. Eu opinez că va trebui să achiziţionăm cantitatea maximă. Valoarea estimată acordului-cadru este de 128,75 milioane lei fără TVA", a declarat Pintea.





Ea a adăugat că a preluat „cu bună-credinţă” caietul de sarcini din anul 2016 pentru demararea achiziţiei de incubatoare, dar ulterior a apărut o contestaţie, admisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care arăta că licitaţia favoriza un singur producător.





"Probabil că întrebaţi de ce a durat atât de mult. Insist, am preluat cu bună-credinţă acel caiet de sarcini din 2016. Apoi, după lansarea licitaţiei în SICAP, a apărut o contestaţie depusă de un operator economic, pe care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis-o, motivând într-un raport de 26 de pagini care sunt elementele de susţinere a acestei contestaţii, iar motivele invocate în susţinerea contestaţiei erau fără echivoc. În raportul CNSC se specifică foarte clar faptul că cerinţele tehnice din caietul de sarcini blochează accesul la licitaţie a unor competitori în favoarea unui singur furnizor pe care îl şi nominalizează. Toate aceste lucruri pot fi verificate, ele sunt în SICAP, bineînţeles nu cu numele firmei sau numele firmei căreia acest caiet de sarcini era adresat", a afirmat ministrul.





Sorina Pintea a explicat a trebuit reluată de la zero procedura de achiziţie.





"Aceste lucruri au fost impuse de către CNSC. Vreau să vă precizez că este pentru prima oară când Ministerul Sănătăţii pierde în instanţă un proces legat de o contestaţie având ca obiect un caiet de sarcini. (...) Nu cred că m-aţi auzit pe mine în spaţiul public să mă plâng de acest aspect. Nu am făcut-o. Am refăcut caietul de sarcini şi am mers mai departe cu licitaţia. După refacerea caietului de sarcini în procedura de achiziţie au fost depuse un număr foarte mare de oferte - 35. Asta spune multe. Apoi au fost din nou contestaţii, dar CNSC le-a respins. Prin urmare ne-am făcut treaba. (...) Ceea ce trebuia finalizat acum un an am reuşit astăzi", a completat Pintea.