Cseke Attila, despre creşterea capacităţii la ATI: Rata infectării este bruscă, mult mai abruptă această pantă decât a fost în orice alt val pandemic

„Este o provocare continuă, zilnică, în fiecare zi lucrăm pentru acest lucru, de la preluarea mandatului de ministru interimar al Sănătăţii, unde am pornit cu o capacitate de sub 700 de paturi ATI pentru pacienţii COVID. Ieri am fost la 1.069 de paturi ATI operaţionale şi trebuie să creştem încontinuu. În fiecare zi creştem numărul de paturi, discutăm cu fiecare judeţ, avem videoconferinţe cu DSP-urile, cu cei din spitale. Avem un plan de rezilienţă, care prevede un număr de 1.522 de paturi la care trebuie să putem să ajungem. Este o cifră care se bazează pe o propunere a Direcţiilor de Sănătate Publică şi a managerilor de spitale. E o cifră foarte apropiată de nivelul maxim atins de până acum într-un val pandemic anterior, care a fost de peste 1.600 de paturi, ceea ce înseamnă că sistemul a fost capabil odată să ajungă la această capacitate”, a declarat Cseke Attila, la RFI.

Întrebat în cât timp poate fi atins nivelul de 1.522 de locuri la ATI Covid, ministrul interimar al Sănătăţii a răspuns: „Nu există un orizont de timp, în sensul în care de azi pe mâine, este clar că de azi pe mâine nu putem ajunge la 1.522, dar acest număr trebuie atins într-un termen destul de scurt, în câteva zile. Rata infectării este destul de bruscă, mult mai abruptă această pantă decât a fost în orice alt val pandemic şi sistemul medical românesc şi spitalicesc în primul rând trebuie să acţioneze. Am cerut responsabilitate şi solidaritate de la cei din sistemul medical, în principal din sistemul spitalicesc. Sigur, e o perioadă nu uşoară nici pentru cei care lucrează în acest sistem, dar trebuie să putem să depăşim această situaţie".