Vlad Voiculescu: Gabriela Firea se poartă ca primar al Bucureştiului ca o familie dependentă de păcănele

Vlad Voiculescu a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că bugetul Bucureştiului este întruchiparea absurdului.„Pe 24 ianuarie a fost publicat un document PDF de 113 pagini, cu 2240 de linii bugetare. Peste weekend colegii mei au stat şi au analizat aceste lucruri şi avem câteva concluzii revoltătoare şi cu totul îngrijorătoare pentru fiecare bucureştean şi fiecare român care îşi doreşte ca Bucureştiul, capitala ţării, să progreseze mai degrabă decât să involueaze. Bugetul acesta este întruchiparea absurdului, aici o glumă proastă, pare că suntem toţi luaţi de proşti”, a spus Voiculescu.El a explicat faptul că Gabriela Firea planifică venituri de 7,2 miliarde în condiţiile în care în fiecare an nu a depăşit 4,2 miliarde.„În 2017 vedem că a fost ratată ţintă cu puţin, în 2018 vedem că a fost ratată cu 27%, în 2019 vedem că ţinta a fost ratată cu 40%. În 2020 vedem nu numai că nu se ţine cont de realitate, dar plusăm, plusăm minciunile din ultimii trei ani. Dacă în ultmii trei ani Gabriela Firea a minţit din ce în ce mai mult, anul ăsta se întrece pe sine. Anul ăsta planifică venituri de 7,2 miliarde, în condiţiile în care în fiecare an, în nici un an nu am avut peste 4,2 miliarde. (…) Cum se poate ca anul acesta să planificăm 7,2 miliarde. aproape dublu, fără nicio explicaţie”, a afirmat candidatul Plus la Primăria Capitalei.El a precizat că în ultimii ani Gabriela Firea a făcut Bucureştiul dependent de banii primiţi de la Guvern.„Ce a făcut Gabriela Firea în toţi aceşti ani este să facă Primăria Municipiului Bucureşti din ce în ce mai dependentă de mila Guvernului. Vedem în 2017 17 că din 3,9 miliarde, 3,6 miliarde au venit de la Guvern. În 2018, că 3,8 miliarde din 4,2 miliarde vin de la Guvern, 2019 cam la fel. În 2020, surpriză, Gabriela Firea se aşteaptă să aibă venituri proprii decât de 3,2 miliarde. De unde?”, a mai afirmat Voiculescu.El susţine că modul cum e planificat bugetul Bucureştiului seamănă cu comportamentul unei familii dependente de păcănele.„Modul în care bugetul Bucureştiului este planificat, este prezentat la începutul fiecărui an, dacă păstrăm analogie asta cu familia este ca şi cum ai te-ai uitat pe geam şi ai vedea un părinte sau părinţi care sunt dependenţi de păcănele. Gabriela Firea ca primar al Bucureştiului aşa cum s-ar comporta un tată de familie sau o mamă de familie dependentă de păcănele. Promiţi marea cu sarea şi ceea ce realizezi este de cinci ori mai puţin sau chiar de şapte, de opt ori mai puţin”, a explicat Voiculescu.El a menţionat că din vinieta Oxigen se estimează venituri de un miliard de lei.„Din celebra vinieta Oxigen, Gabriela Firea îşi propune să realizeze un miliard de lei şi acum vedem care a fost scopul acestei viniete, nu are nicio legătură cu poluarea pentru că nu rezolvă poluarea, nu are nicio legătură cu traficul în centru pentru că nici asta nu rezolvă, mai mult ia bani de la oamenii cei mai săraci care nu au bani să îşi cele mai noi maşini, blochează accesul în centru, fără să ofere alternative de transport în comun. (…) Scopul Gabrielei Firea a fost să poată planificat, să poată să ne mintă, să spună uite de unde o să iau bani de la buget, păi din vinieta Oxigen. (…) Bugetul ăsta nu e precaut, bugetul ăsta este absurd, bugetul ăsta este mincinos”, a spus candidatul Plus la Primăria Capitalei.Voiculescu a mai declarat că, după ce reprezentanţii USR-Plus vor ajunge la Primărie vor fi audiate toate contractele de concesiune şi de închiriere, iar toate documentele încheiate în ultimii ani vor fi făcute publice.„Toate activele Bucureştiului trebuie auditate, toate contractele de concesiune, de închiriere, toate lucrurile astea care dau ocazia unui lipitori să sugă din seva Bucureştiului, toate astea vor fi audiate. (…) Toate documentele, toate documentele de achiziţii publice, toate contractele de concesiune şi aşa mai departe vor fi făcute publice, tot ce s-a întâmplat în aceşti ultimi ultimii ani va fi făcut public. Dacă cineva din Primăria municipiului Bucureşti îşi închipuie că poate să ascundă toată mizeria de acolo la infinit se înşeală”, a mai spus Voiculescu.