Valeriu Nicolae, după atacurile lui Neamţu la liderii USR-PLUS: „Are coloana vertebrală şi inteligenţa emoţională a unui melc psihopat“

După ce liderii USR-PLUS s-au opus candidaturii lui Neamţu pentru Sectorul 3 în negocierile cu PNL, acesta i-a atacat numindu-l pe Barna, de pildă, „o nulitate care nu ştie să lege două propoziţii”, iar pe Cioloş, „o vuvuzelă franţuzească”.

În replică, fostul secretar de stat si membru PLUS, Valeriu Nicolae, îl descrie pe Neamţu ca pe un om care „scrie ca o cizmă, o cizmă foarte citită şi foarte, foarte plină de ea”.

„Am văzut şi clipul de azi în care se prezintă ca «vocea libertăţii». Hiper excitat ca «unu' pe şpeis» (n.r. - denumire pentru drogurile legale) cum a zis genial N. un puşti din Ferentari care a văzut capodopera cu mine”, a continuat Valeriu Nicolae care şi-a exprimat mai departe uimirea pentru felul în care oamenii ca Neamţu ajung în politică.

„Cum ajung oamenii de tipul ăsta în politică e dincolo de mine. Neamţu a trait toată viaţa lui din burse, cărţi imposibil de citit de noi ăştia mai proşti şi tot felul de gargară bombastică. A fost în cinci partide. Nu neg că e foarte citit şi că are o memorie senzaţională. Dar are coloana vertebrală şi inteligenţa emoţională a unui melc psihopat şi carisma unui amestec nereuşit dintre un papagal şi un popândău. Prea papagal până şi pentru PNL partidul lui number one, Rareş Bogdan. E acum în partidul celui mai celebru turnător, Băsescu, în PMP. Mâine revenim cu două portrete magnifice de speranţe liberale”, a mai scris Valeriu Nicolae.