USR-PLUS a depus la BEC lista pentru europarlamentare. Cioloş: Avem cea mai bună listă pe care România a propus-o vreodată pentru Parlamentul European

„Avem cea mai bună listă pe care România a propus-o vreodată pentru Parlamentul European, de când este în UE. Vom explica românilor ce intenţionăm să facem în Parlamentul European şi în ce mod vrem să facem în aşa fel încât România demnă să fie reprezentată în UE. Haideţi alături de noi, cu siguranţă vom câştiga! Avem de acum înainte o datorie faţă de cei care ne-au dat semnăturile aici. Începând de astăzi nu mai suntem singuri, suntem peste 500.000 şi până la alegeri, în 26 mai, cu siguranţă vom fi suficient de mulţi ca să câştigăm”, a declarat Dacian Cioloş într-un comunicat PLUS.







De cealaltă parte, preşedintele USR, Dan Barna, i-a încurajat pe cei care ies la vot să aducă şi alţi oameni alături de ei, întrucât doar aşa „speranţa se va rostogoli mai departe şi redevenim o ţară normală”.





„Dacă fiecare din cei 520.000 de oameni care susţin alianţa USR-PLUS, care vor o Românie fără hoţie şi fără penali duc încă trei oameni la vot, România se face bine începând cu 26 mai. Mergeţi la vot pe 26 mai, duceţi încă doar trei oameni cu voi şi speranţa se va rostogoli mai departe şi redevenim o ţară normală, o ţară Europeană, o ţară de care putem să fim mândri şi în care putem trăi cu mândrie. Mergem acum să depunem aceste semnături. Începem”, a spus Dan Barna.



Lista comună a alianţei USR-PLUS la europarlamentare este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).



