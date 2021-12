Această mişcare vine în continuarea celorlalte multe decizii abuzive din interiorul USR, precum eliminarea lui Vlad Teohari din cursa internă pentru alegerile parlamentare sau suspendarea lui Emanuel Stoica, fostul preşedinte al filialei Diaspora.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Un regulament electoral intern al USR preciza faptul că adresele de email ale membrilor trebuie validate pe platforma online e-USR înainte ca aceştia să îşi exercite dreptul de vot la alegerile interne. Însă această informaţie importantă nu a ajuns la membrii cu drept de vot deoarece a fost efectiv ascunsă prin minimalizare în toate comunicatele oficiale interne ale partidului. În consecinţă, Dacian Cioloş a pus pe ordinea de zi a Biroului Naţional o propunere prin care se cerea extinderea posibilităţii de validare a adreselor de email până la data scrutinului. Această propunere a picat la vot cu scorul de 14 la 11 în favoarea grupării Barna. Astfel, unei treimi din membrii filialei Diaspora i s-a restrâns dreptul de vot. De ce? Deoarece, diaspora a votat majoritar cu Dacian Cioloş la alegerile interne, iar echipa Barna doreşte controlul filialei Diaspora cu orice preţ. Pentru a asigura majoritatea, în diferite regiuni din diaspora au avut loc şi transferuri masive de membri, dintr-o filială în alta. Ca fapt divers, renumitul Ministru al Justiţiei pentru care tot partidul s-a solidarizat şi a ieşit de la guvernare se află pe lista celor care au participat la acest abuz colectiv.

Este important de spus că această decizie contravine şi protocolului de fuziune USR-PLUS dar şi Statutului, mai exact, art. 12 care vorbeşte despre informarea corectă şi în timp util a membrilor, sau dreptul de a alege şi de a fi aleşi.

Este asta singura problemă a USR-ului?

Evident că nu. În primul rând, după încarcerarea lui Liviu Dragnea, USR s-a confruntat cu o criză de identitate profundă, rămânând fără obiect de lucru. Laura Kovesi a plecat la Bruxelles, PSD a ieşit de la guvernare, liderul a intrat la închisoare şi mai presus de toate, USR a ajuns la guvernare. Astfel au încercat o schimbare de discurs de la anti-corupţie la pro-reformă, însă aceasta era vădit imposibilă într-o alianţă cu PNL şi UDMR. În al doilea rând, propovăduitorii reformei au propus în guvernul Cîţu nici mai mult nici mai puţin decât şase bărbaţi, într-un guvern care era propusă o singură femeie de către PNL. De fapt, USR se confruntă şi cu această problemă structurală majoră pe care nu vrea să o admită - echilibrul de gen. Deşi se poziţionează discursiv pe eşichierul progresiv/liberal, USR nu a fost capabil să promoveze femei în funcţii executive. Astfel, în Parlamentul European, USR are o singură femeie din opt membri (12.5%), în Parlamentul României are 16 femei din 80 de parlamentari (20%), iar lista poate continua la nivel local sau în birourile filialelor. În al treilea rând, politica de cadre a USR-ului este în cel mai bun caz inexistentă. De fapt, USR-ul este format din aproximativ 20 de oameni care „sunt buni” pentru orice funcţie. Aceştia sunt rotiţi şi reşapaţi de câte ori este nevoie. Acesta este şi unul din motivele pentru care USR a ieşit de la guvernare. Dacă ar fi fost un partid cu o politică de cadre solidă, nu ar fi fost o problemă ca avocatul lui Radu Mazăre să fie înlocuit cu un alt membru de partid atunci când a fost demis pe nedrept de Florin Cîţu (pe modelul Vlad Voiculescu-Ioana Mihăilă). Doar că partidul nu avea un om pe justiţie printre cei 20 de la vârf şi nu şi-ar fi permis niciodată să coboare şi să recruteze un om competent din rândul membrilor deoarece nu făcea parte din grupul lor şi nu puteau să îl controleze. La fel a fost şi cu propunerea lui Dan Barna pentru poziţia de Ministru de Externe, fără a avea nicio competenţă în acest domeniu atât de important şi de sensibil în acelaşi timp. Astfel au apărut sintagmele „SUA şi-au luat mâinile de pe Europa de Est” sau „România face parte din formatul de negocieri 5+2”. Aşa s-a format acest sistem reproductiv de la vârful USR, în care cei 20 nu se mai dau plecaţi de la butoane. În al patrulea rând, există o problemă de comunicare internă în care membrii cu funcţii în stat nu menţin legătura cu membrii de rând, dar nici cu cei din birourile filialelor. Astfel se creează disfuncţionalităţi majore, de multe ori iremediabile. Există multe exemple, dar la ele mă voi referi cu altă ocazie. În al cincilea rând, din cauzele endogene enumerate mai sus, USR nu este capabil să obţină majoritatea în parlament şi să aibă propriul guvern, ceea ce creează frustrare în rândul electoratului. Dacă în Republica Moldova PAS-ul Maiei Sandu a fost capabil să se bată cu adversari mult mai puternici decât PSD şi PNL la un loc, câştigând toate instituţiile statului, USR-ul deocamdată nu poate nici măcar să spere la aşa ceva. Acestea cinci probleme nu sunt nici pe departe unicele sau cele mai importante. Nu mi-am propus să fiu exhaustiv. Acestea sunt doar câteva probleme pe care le consider eu importante.

Care este rezultatul acestor probleme?

La fel precum politica internă influenţează politica externă a oricărui stat, la fel şi politica internă a unui partid îi influenţează imaginea şi acţiunea externă. Astfel, USR pierde pe două planuri. În primul rând i se şubrezeşte legitimitatea internă deoarece toate abuzurile interne din ultima perioadă au creat o atmosferă foarte tensionată, în care membrii au devenit cinici şi conflictuali. În al doilea rând, legitimitatea externe păleşte din cauza bătăliilor intestine pe model PSD sau PNL. Rezultatul nu poate fi decât unul tragic, în care USR va scădea sub 10% la următoarele alegeri.

Cum se tratează peritonita?

În primul rând pacientul trebuie internat de urgenţă. Apoi, acesta are nevoie de tratament antibiotic şi antifungic. Dat fiind că pacientul este în stare gravă, cu afectarea organelor interne, acesta va avea nevoie de intervenţie chirurgicală de urgenţă şi transfer într-o unitate de terapie intensivă. În final, până la vindecare, pacientul va trebui să facă dializă.