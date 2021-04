Ultimă declaraţie, cu „mii de morţi mai mult decât s-au raportat” e o prostie, dacă nu se bazează pe o investigaţie completă. Pentru că sădeşte neîncrederea populaţiei în autoritatea statului, în modul de raportare la pandemie. Şi aşa foarte mulţi infectaţi cu coronavirus se prezintă prea târziu la spital, de frica prestaţiei spitalelor. Aşa cum sunt ele, altele nu avem în momentul de faţă. Şi asta le mai lipsea, ca un ministru al Sănătăţii să le pună bomboana pe colivă. Ministrul Voiculescu a avut şi intenţii şi iniţiative de salutat. Dar fără maturitate politică nu poţi schimba mare lucru în domeniul pe care-l păstoreşti.

Reacţia ministrului Cătălin Drulă

Este importantă pentru că ministrul Drulă are o bună reputaţie politică, după ce s-a bătut şi a câştigat, se pare, lupta cu mafia sindicală de la metroul bucureştean. Apoi, semnează săptămânal contracte în domeniul infrastructurii de transport. Guvernarea PSD n-a semnat în 5 ani câte contracte a semnat ministrul Drulă în 3 luni.

Ministrul Drulă are un curaj ieşit din comun. 1400 de salariaţi ar urma să fie disponibilizaţi de la CFR Marfă în acest an, potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 publicat de Ministerul Transporturilor. Va fi de acord premierul Cîţu cu această HG? Aproape sigur, nu. Pentru că ar aprinde iarăşi flacăra manifestaţiilor şi contestaţiilor de stradă. Cum va reacţiona atunci Cătălin Drulă?

Opinia ministrului Drulă despre premierul Cîţu

Este extrem de proastă. E drept, se bazează mai mult pe remanierea lui Vlad Voiculescu, şi aici nu are dreptate. Dar şi pe alte argumente.

Drulă îl taxează pe premierul Cîţu drept un „zombie” politic (Zombie, Dex: „Om înviat din morţi, care şi-a pierdut identitatea, drogat (în stare de letargie) sau cu creierul spălat, apoi înscris cu anumite ordine, pe care le execută orbeşte, folosit în interes personal sau de manipulare politică. 2. (Fam.) Om fără caracter, lipsit de orice voinţă. (din fr. zombi)”)

Nu văd cum un guvern să funcţioneze cu miniştri care nu au încredere şi respect faţă de de premier. Acuze au venit şi din partea vicepremierului Barna, a lui Dacian Cioloş, şi a altor miniştri USR PLUS. Aici e buba. Dacă un premier nu-şi câştigă un minim respect, apreciere şi încredere din partea miniştrilor, atunci guvernul nu poate funcţiona. Pentru că respectul se câştigă, nu se impune.

Într-un interviu pentru G4Media, ministrul Drulă spune şi el acelaşi lucru:

„Nu poţi conduce în lipsa încrederii partenerilor pe care îi conduci. Lucrul acesta are consecinţe mai subtile decât ce se întâmplă mâine”. „Vă pot spune ce caut într-un premier: maturitate, spirit de echipă, leadership. Asta înseamnă că nu cauţi permanent să arunci vina în altă parte, să ieşi bine prin mici gestuleţe, piruete, care evident că au succes pe termen scurt.”

Ce urmează?

Lucrurile se complică. În opinia mea, dacă nu se limpezesc lucrurile până la moţiunea de cenzură depusă de PSD, aceasta va fi votată şi de o parte a parlamentarilor USR PLUS, şi va conduce la căderea guvernului Cîţu. Limpezirea lucrurilor ar însemna, după toate declaraţiile dinspre USR PLUS, plecarea premierului Cîţu prin demisie, dacă pierde susţinerea PNL. În viitorul guvern se poate întoarce la ministerul Finanţelor, pentru care este mai bine pregătit, în comparaţie cu funcţia de premier.

Dacă Ludovic Orban refuză să revină în funcţia de premier, o alternativă viabilă ar fi Siegfried Mureşan, un tânăr cu o anvergură politică şi competenţe câştigate la Bruxelles, cu care nici un alt lider politic de la noi nu se poate lăuda.

Cert este că aşa nu mai poate continua funcţionarea coaliţiei.

O gură de oxigen

Agenţia de rating S&P a păstrat calificativul BBB-, dar a modificat perspectiva de la negativă la stabilă pentru România. România se afla la un pas să devină nefinanţabilă, dacă agenţiile de rating ne treceau la categoria „junk”. Premierul Cîţu nici nu mai spera la un astfel de calificativ, dacă imediat după aflarea veştii a declarat:

„Veşti fantastice pentru români! Am promis, am făcut. România apreciată de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL. Am luat şi continuăm să luăm cele mai bune măsuri pentru economie”.

Daca e fantastic sa fii cu o clasă deasupra „junk”, dupa 17 luni de guvernare liberală, ii las pe cititori să aprecieze.

Cu atât mai mult ne trebuie acum stabilitate şi înţelepciune guvernamentală. Pe care actualul conflict între USR PLUS şi premier nu le poate aduce.

Preşedintele Iohannis are aici ultimul cuvânt. Aşa cum corect a reacţionat la remanierea lui Vlad Voiculescu, ar trebui să acorde o şansă actualei coaliţii de guvernare. Ori asta nu poate fi decât prin schimbarea premierului Cîţu.