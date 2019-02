Un congolez din Giurgiu dezamăgit de Dragnea a trecut în partidul lui Ponta. „E campion la strângerea de adeziuni“. Povestea lui Eminga Raymond

Coordonatorul Pro România Giurgiu, Noruţ Stănişteanu, l-a prezentat organizaţiei judeţene şi a subliniat că este „o pată de culoare pentru noi şi pentru politica giurgiuveană”.







„Sunt împreună la această conferinţă de presă de astăzi cu colegii mei, coordonatorul organizaţiei municipale a Pro România, Marian Damian, şi, dacă îmi permiteţi să spun aşa, o pată de culoare pentru noi şi pentru politica giurgiuveană, Eminga Raymond, care este coordonatorul organizaţiei de la Buturugeni şi care, şi spre surprinderea mea, a venit din proprie iniţiativă către acest partid şi până în momentul de faţă cred că este campionul în ceea ce înseamnă a atrage cât mai mulţi oameni în jurul dânsului. Are vreo 48 de adeziuni, e destul de important pentru organizaţiile din mediul rural”, a subliniat coordonatorul organizaţiei judeţete Pro România Giurgiu, Noruţ Stănişteanu, citat de Agerpres.





În vârstă de 55 de ani, Raymond a venit din Congo în România pentru studii când avea 23 de ani, obiţinând între timp şi cetăţenia. Acesta şi-a cumpărat o casă bătrânească în Buturugeni, judeţul Giurgiu, şi oferă meditaţii gratuite la limba franceză pentru copiii din sat. Congolezul a fost şi membru de partid în PSD timp de şase ani, de unde recent a plecat pentru că „ceea ce se întâmplă la nivel naţional a făcut să nu mă mai regăsesc în PSD”. Astfel, acesta a ajuns să să alăture în Pro România, unde speră să contribuie „cu idei bune”.







„Mă bucur că mă aflu aici, acum, într-o conferinţă de presă a PRO România, partidul la care am aderat din iniţiativă personală după ce am plecat din PSD, unde am activat şase ani de zile. Ceea ce se întâmplă la nivel naţional a făcut să nu mă mai regăsesc în PSD şi aveam de ales ori să stau în afara vieţii politice, ori să ader la un alt partid politic. Eu am ales PRO România. Încerc să mă implic în activitatea politică pentru că am fost primit cu toată căldura în comuna Buturugeni şi recunosc că poporul român e unul cu un nivel ridicat de ospitalitate, ceea ce face ca Raymond să ajute un pic dacă poate. Eu, la ora actuală, predau gratis meditaţii de limba franceză copiilor din comună pentru că vreau ca mâine copiii să spună că au învăţat câte ceva de la mine. Şi eu sunt tată a cinci copii şi i-am învăţat să zică 'bună ziua'. Trei copii stau în România, unul este în Franţa şi o fetiţă în Congo. În politică ideea este să contribui cu ce pot eu mai bun, am idei pe care cu colegialitate pot să le emit şi, dacă vor fi acceptate, să fie bine pentru România, pentru că am trăit mai mult timp în România, care mi-a devenit o a doua ţară, decât în Congo”, a declarat Eminga Raymond.





Acesta a mai adăugat că vrea să-şi dedice cât mai mult timp pentru politică şi că nu exclude ideea de a candida la primăria comunei Buturugeni, dacă va fi acceptat acest lucru.

