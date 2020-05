UDMR: Guvernul apelează la standarde duble chiar şi de Rusalii. Măsurile puteau fi relaxate de la finalul săptămânii

UDMR afirmă că măsurile de relaxare puteau fi aplicate de la finalul săptămânii, pentru ca şi credinţioşii de altă confesiune decât majoritatea populaţiei să se poată bucura.

UDMR a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că Guvernul nu a răspuns solicitării de a sărbători Rusaliile în condiţiile respectării măsurilor impuse pentru controlul sănătăţii.

”Guvernul a dovedit, încă o dată, că impune un dublu standard în aplicarea legii pentru cetăţeni”, afirmă UDMR.

Având în vedere apropierea sărbătorilor de Rusalii la romano-catolici şi protestanţi, grupul parlamentar UDMR a elaborat, luni, un pachet legislativ pe care l-a prezentat guvernului liberal, solicitând măsuri concrete pentru prevenirea infectării cu COVID-19.

„Cu ocazia sărbătorilor Pascale am sesizat că statul a aplicat un dublu standard atunci când a menţinut restricţiile pe perioada Paştelui catolic, însă de Sărbătorile Pascale ortodoxe a recurs la relaxarea acestora, în condiţiile în care riscul de îmbolnăvire era foarte mare, în ambele perioade. Am solicitat Guvernului să se asigure că nu ne vom confrunta cu această situaţie discriminatorie şi de Rusalii. Din păcate, până în ziua de astăzi nu am primit niciun răspuns în acest sens”, a declarat liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaţilor, Benedek Zakariás, care a adăugat că Guvernul nu a ţinut cont de sărbătoarea comunităţii romano-catolice şi protestante, pentru că nu ar fi existat nicio problemă dacă ar fi acceptat aplicarea măsurilor de relaxare de sâmbătă sau duminică (30/ 31 mai) şi nu începând cu luni, 1 iunie.

Deputatul Benedek Zakariás a mai explicat faptul că, deşi Guvernul va ridica unele restricţii de control al sănătăţii începând cu 1 iunie, participarea masivă la ceremoniile religioase poate avea în continuare consecinţe negative, de aceea UDMR încurajează comunitatea maghiară să dea dovadă de prudenţă şi precauţie în perioada sărbătorilor.

Pachetul legislativ elaborat de UDMR prevede introducerea aceloraşi măsuri de control al sănătăţii la ceremoniile care vor avea loc cu ocazia Rusaliilor Catolice, Protestante şi Ortodoxe.

Potrivit acestor măsuri, fiecare participant la ceremonia religioasă trebuie să aibă asigurat un spaţiu de doi metri pătraţi, cel puţin 1,5 metri între scaune, bisericile sunt obligate să pună la dispoziţie produse pentru igienizarea mâinilor, purtarea măştii de protecţie este obligatorie în timpul ceremoniei, de asemenea, în timpul ritualului împărtăşaniei se vor folosi numai dispozitive de unică folosinţă.

Pachetul legislativ mai prevede că, în cazul organizării mai multor ceremonii religioase care se succed, mobilierul trebuie să fie dezinfectat şi să se menţină distanţa socială la intrarea/ieşirea din biserică. Pot participa la ceremoniile religioase numai persoanele care nu prezintă simptome specifice de coronavirus.