Tomac: Singurul lucru de care sunt absolut convins este că voi candida şi eu la alegerile parlamentare din acest an

„Singurul lucru de care sunt absolut convins este că voi candida şi eu la alegerile parlamentare din acest an. Mă gândeam chiar, ca o chestiune de destin, în 2012 am fost ales deputat de Basarabia. Ar fi interesantă o asemenea provocare, să reprezint, de exemplu, Bucovina. Să nu o luaţi ca o chestiune sigură. Doar vreau să le mulţumesc colegilor mei pentru provocare. Mi se pare o chestiune interesantă. În orice caz, voi fi extrem de implicat şi ataşat de Bucovina, pentru că mă leagă multe lucruri frumoase de această zonă. Decizia de a candida la alegerile parlamentare am luat-o mult înainte de a veni acum în Bucovina, la Suceava. Dar e o chestiune care mă onorează”, a afirmat Eugen Tomac, vineri într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMP Suceava.

El a mai spus că mai sunt alte două filiale care l-au invitat să candideze.

„Este un aspect pe care îl voi dezbate cu domnul preşedinte şi împreună cu echipa PMP Suceava, iar faptul că domnul preşedinte al PMP Suceava Marian Andronache a obţinut un rezultat foarte bun în municipiul Suceava arată că este un lider care a confirmat şi a reuşit să inspire multă încredere pentru suceveni”, a conchis Tomac.

PMP a depus miercuri la biroul electoral lista candidaţilor în Diaspora la alegerile parlamentare. La Camera Deputaţilor lista e deschisă de actualul deputat Constantin Codreanu, iar primul pe listă la Senat este Cătălin Avramescu, fost ambasador al României în Finlanda şi Estonia.