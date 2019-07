Surse: Decizia CCR în cazul Dragnea a dezbinat şi mai mult PSD. Rivalii Vioricăi Dăncilă vor să-l declare pe Dragnea deţinut politic

Chiar dacă PSD abia şi-a ales o nouă conducere, partidul e pe zi ce trece mai divizat. Noua problemă: decizia CCR prin care completurile de trei judecători de la Curtea Supremă au fost declarate nelegal constituite. Potrivit unor surse din partid, Codrin Ştefănesu, Cătălin Rădulescu (AKM), Liviu Pleşoianu şi Lia Olguţa Vasilescu au cerut ca partidul să susţină că Liviu Dragnea a fost condamnat pe nedrept, cu o lună înainte ca CCR să dea verdictul care l-ar fi salvat de puşcărie. Dacă sentinţa finală ar fi venit după decizia CCR de miercuri, procesul lui Dragnea s-ar fi reluat de la zero. Cei patru au fost locotenenţii lui Dragnea până în ultima clipă şi nu s-au dezis de fostul lider PSD nici după ce a ajuns la puşcărie. „Eu am primit vestea cu mare bucurie. Toată populaţia României, cei care sunt votanţii PSD, dar şi simpatizanţii domnului preşedinte Dragnea, au văzut că dacă CCR ar fi luat o decizie acum o lună de zile, preşedintele Liviu Dragnea era liber“, a declarat Cătălin Rădulescu pentru Europa Liberă.

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă, noul preşedinte al social-democraţilor, încearcă să dezlipească partidul cât mai mult de imaginea fostului preşedinte, care a dus PSD la cel mai mic scor din istorie la alegerile europarlamentare. „Noi tocmai am propus un proiect de revizuire a Constituţiei în care le interzicem celor condamnaţi penal să ocupe funcţii publice. În pus, Viorica Dănciă a spus clar că Guvernul şi partidul nu se vor mai atinge de Justiţiei. Cum să susţinem noi acum că Dragnea e deţinut politic? Am fi de râsul lumii şi am arăta că n-am înţeles nimic din alegeri“, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“.

„Tusea şi junghiul“

Decizia CCR care i-a reactivat pe nostalgicii lui Liviu Dragnea a venit exact în ziua în care Viorica Dăncilă i-a sancţionat pe doi dintre contestatarii săi. În cadrul unei şedinţe informale la Vila Lac, Comitetul Executiv a decis să-l schimbe pe Şerban Nicolae din funcţia de lider al senatorilor PSD, pe motiv că i-a mobilizat pe parlamentarii social-democraţi împotriva lui Mugur Isărescu, susţin sursele citate. Până la urmă, Mugur Isăreascu a obţinut un nou mandat în fruntea BNR cu susţinerea PSD, la propunerea directă a premierului Viorica Dăncilă. Şerban Nicolae a candidat şi la Congresul PSD pentru şefia partidului, însă a ieşit abia pe locul trei, după Dăncilă şi Liviu Pleşoianu. „Tusea şi junghiul. Oamenii mici au doar satisfacţii mărunte. Şi nu, nu mă refer la slugile «de execuţie», ci la stăpânii lor. Care-i ţin pe 30 de arginţi. La cursul valutar corect, bineînţeles“, a scris Şerban Nicolae, pe Facebook, după ce a rămas fără funcţia de lider al senatorilor PSD.

Primul care a sărit în apărarea lui Şerban Nicolae a fost deputatul Liviu Pleşoianu. „Aţi săvârşit o mare mizerie: mazilirea lui Şerban Nicolae pentru că nu a fost de acord cu decizia de a-l sprijini pe Isărescu pentru un nou mandat! Toate deciziile din ultimele săptămâni nu fac nimic altceva decât să-i trădeze pe oamenii care ne-au votat! Faceţi praf acest partid, asta faceţi“, a scris Liviu Pleşoianu pe Facebook. Şi Codrin Ştefănescu a reacţionat: „Ce au înţeles colegii mei din CEX-ul PSD după decizia CCR ? Nimic. L-au «decapitat» pe Şerban Nicolae. Cică e prea obraznic“. Codrin Ştefănescu susţine că a făcut rost de o „listă neagră“ din PSD. „Mi-au spus câţiva colegi de încredere că a apărut în partid Lista Neagră din PSD. Am făcut rost de ea. M-am uitat peste numele de acolo. Sunteţi toţi!“, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Potrivit unor surse din partid, liderii cu greutate din teritoiru, printre care Lia Olguţa Vasilescu, Paul Stănescu şi Dumitru Buzatu, care nu s-au amestcat în lupta pentru putere la Congresul de sâmbata trecută, aşteaptă rezultatul alegerilor prezidenţiale pentru a ataca şefia PSD. Mai multe voci din partid iau în calcul un eşec total pentru Cotroceni: ratarea turului doi. Astfel, tabără ostilă Vioricăi Dăncilă ar urma să-i ceară demisia din fruntea PSD.

Negoiţă, şase luni pe tuşă

Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă, alt critic al Vioricăi Dăncilă, a fost suspendat pentru şase luni din partid, timp în care nu va mai putea vota în CEX. Robert Negoiţă, primarul Sectorulşui 3, este unul dintre apropiaţii Gabrielei Firea, rivala premierului. Întrebat, înainte de Congres, ce părere are despre noii lideri PSD, Viorica Dăncilă, Marian Opişan şi Niculae Bădălău, Robert Negoiţă a replicat: „Pot să mă abţin? Un coşmar! Nu vreau să intru prea mult în detalii. Scenarii putem să ne imaginăm multe. Ăsta pe care mi l-aţi spus e un coşmar“. Primarul Sectorului 3 a dezvăluit, după alegerile europarlamentare, că nu a votat cu PSD, deşi este vicepreşedinte al partidului. „Eu nu am votat cu PSD la alegerile de pe 26 mai. Nu spun cu cine am votat. Vă spun doar că nu am votat cu PSD. Eu am votat pentru excluderea lui Liviu Dragnea din partid“, a mai spus Robert Negoiţă.

Viorica Dăncilă avertiza la începutul săptămânii că vine va mai critica partidul în pulbic va plăti. „Să te poziţionezi împotriva partidului, să ieşi şi să mai ataci partidul, acest lucru nu mai este de acceptat în PSD“, spunea Dăncilă la Antena 3.

