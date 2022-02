Scandal în USR. Motivul pentru care Dacian Cioloş ameninţă cu demisia de la şefia partidului. Barna: În opinia ta, nimic nu funcţionează

Şedinţa în care s-a discutat documentul a fost una din care n-au lipsit tensiunile. Doleanţele lui Dacian Cioloş nu au fost primite cu entuziasm în Biroul Naţional. Ba chiar, Radu Mihaiu, potrivit unor surse participante, l-a întrebat direct: „Dacian, îţi place ceva la partidul ăsta?”

„Alegerile noastre de după fuziune ne-au adus în situaţia în care tu ai câştigat Preşedinţia. Am recunoscut fair rezultatul. În acelaşi timp, nu ţi-au plăcut rezultatele alegerilor pentru Biroul Naţional. Am aflat şi din presă că majo­ritatea te incomodează. Am pus asta pe seama perioadei de acomodare. Astă seară am aflat însă că, în opinia ta, nimic nu funcţionează, că totul trebuie schimbat. Propui ca partidul să fie condus din afară. Comitete şi comisii care organizează partidul, care fac numiri. Cine anume? Nu ştim. Practic ne propui golirea de sens a USR şi înlocuirea cu comitete şi comiţii.

Dacian, oamenii ne-au ales să colaborăm. Nu merge aşa, când nu îţi convine reinventezi partidul. În afara statutului, în afara democraţiei. Inventezi în programul tău, pe care ni l-ai pus în faţă cu un ultimatum, non-probleme. Ne spui sec şi arogant: votaţi sau plec. Ce să votăm? Că vrei să faci publică o organigramă care este deja publică? Că vrei să schimbi un secretar general pe care l-ai felicitat pentru activitate? Propui digitalizarea. Există deja, avem instrumentele unui partid digital. Ar fi fost bine să îndemni membrii să le folosească mai mult. Dacian, e parte din jobul tău să construieşti consens. De altfel, asta ai promis. Ţi-ai construit campania electorală pe tema aceasta. M-ai atacat că nu mă pricep să construiesc consensul. Am luat o pauză. Acum e clar că nu vrei consens, ci că vrei un partid pe persoană fizică. Nu ai loc de majoritate. De fapt, tu nu ai loc de partid. Şi vrei să înlocuieşti USR cu comitete alese de tine. Şi cel mai ciudat e că lucrurile în BN au funcţionat. Peste 90% din decizii s-au luat prin unanimitate. Ţi-am spus că trebuie să ne orientăm spre public, spre externe, spre campanii, să avem încă vibe-ul de la Fără Penali. Ai ales să te concentrezi pe controlul intern. Nu ai putut să intri cu picioarele peste alegerile din Diaspora. Tu ai propus o schimbare a regulilor la acele alegeri: să îşi valideze membrii emailul. Am acceptat-o. Nu a ieşit la vot cine ai vrut tu. Ai vrut să anulezi alegerile. În rest, Biroul Naţional ţi-a votat tot ce ai propus.”, a scris Barna, într-un mesaj intern, pe grupurile partidului, publicat în exclusivitate de G4Media