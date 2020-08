S-au ofilit trandafirii. De ce Firea şi primarii PSD din Capitală ascund sigla partidului

În seara alegerilor locale din 2016, când PSD reuşea să câştige 7 primării din 7 în Bucureşti, Liviu Dragnea îi oferea Gabrielei Firea, simbolic, trei trandafiri roşii: unul pentru curaj, unul pentru tenacitate şi unul pentru responsabilitate. "Mă obligă", răspundea Firea. Patru ani mai târziu, Gabriela Firea, prim-vicepreşedintele PSD şi liderul filialei Bucureşti, a ascuns trandafirii – simbolul partidului- de pe afişele de campanie. În cursa pentru al doilea mandat, primarul general mizează doar pe numele său: "Forţă, Iubire, Realitate, Eficienţă, Adevăr (FIREA) Oamenilor". Sondajele comandate PSD arată că Gabriela Firea are aproape 10 procente peste scorul partidului, susţin surse social-democrate pentru Adevărul. ”Trandafirii o înţeapă, ca să glumim puţin. Gabriela Firea i-a cerut lui Marcel Ciolacu libertate totală pentru campania electorală: să nu se amestece nimeni nici în strategie, nici în alcătuirea listelor de candidaţi. Deci tot ce vedeţi în Bucureşti e marca Firea”, susţin sursele citate. Lucian Romaşcanu, întrebat în ultima sa zi ca purtător de cuvânt al partidului, de ce ascunde primarul general sigla PSD, a pasat răspunderea, printr-un SMS: „Gabriela Firea e cea mai în măsură să vă răspundă”. Numai că nici Gabriela Firea, nici echipa sa nu au răspuns la apelurile Adevărul.

La Congresul PSD, Gabriela Firea a spus: ”Dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm, din când în când, la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost şi este cea mai harnică, corectă, cea mai omenoasă, cea mai dornică să-i ajute pe ceilalţi. Şi nu avem de ce să ne ferim şi să ne fie ruşine de Maria noastră, că noi am cam făcut-o de râs. Dacă schimbăm numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie”.

Strategia Gabrielei Firea de a miza pe numele său, nu pe numele partidului, e multiplicată şi de alţi candidaţi social-democraţi în Bucureşti. Spre exemplu, nici primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, nu-şi asumă candidatura din partea PSD. ”Modernizez toate lifturile”, promite Tudorache în afişele elctorale, fără să pună şi sigla partidului. Întrebat de Adevărul dacă îi este ruşine cu PSD, primarul Sectorului 1 a răspuns: „Nu. Dar sunt primarul tuturor, nu doar al PSD-iştilor. Sigla de partid nu-şi are rostul în campania pentru alegerile locale, când e votat omul, nu partidul”. Totuşi, în 2016, Dan Tudorache a candidat sub sigla PSD. „Aşa era atunci, acum e altfel. După ce am ajuns primar în urmă cu patru ani, am spus că în primărie nu se va mai face politică, ci adminsitraţie, şi că voi fi primarul tuturor cetăţenilor”, a răspuns primarul. Dan Tudorache neagă o strategie comună cu Gabriela Firea. ”Fiecare face campanie cum vrea”, spune primarul. Va schimba afişele în campania electorală? ”Nu. Astea rămân”, conchide Dan Tudorache.

La Sectorul 2, Dan Cristian Popescu a fost la un pas de a canida din partea PNL, dar partidul a preferat să-l susţină pe Radu Mihaiu de la USR-PLUS. Prin urmare, Popescu a trecut la PSD, dar nu-şi asumă şi trandafirii partidului. Motivul: a rămas cu bannerele din precampanie, unde apare doar numele său, fără vreun partid. „La alegerile pentru primărie se votează persoana, nu partidul. Nu e altceva la mijloc. Ştiţi că eu am fost iniţial în discuţie cu fostul partid pentru candidatură, iar acum sunt în altă situaţie (candidat din partea PSD n.r.). Eu am pregătit strategia mea şi mesajele mele pentru Sectorul 2. În rest, nu ştiu ce fac alţi candidaţi”, a spus Popescu.

”PSD este grav afectat de experienţa Dragnea”

Politologul Cristian Pârvulescu explică de ce candidaţii PSD fug de sila partidului în Bucureşti. „Nu doar în Capitală, ci şi în alte locuri din ţară e ascunsă sigla PSD. De ce? Răspunsul e simplu: PSD, mai ales în zonele urbane, este grav afectat de experienţa Dragnea şi atunci candidaţii încearcă să facă uitat trecutul, încearcă să accentueze persoana, nu partidul. Candidaţii PSD în Bucureşti urmăresc, în primul rând, ca prin absenţa partidului de pe afişe să nu-i incite pe cei care sunt anti-PSD să iasă la vot”, susţine Cristian Pârvulescu pentru Adevărul.

Politologul este de părere că miza candidaţilor PSD la alegerile locale e să aibă o prezenţă cât mai scăzută la vot. „PSD stârneşte sentimente negative, în consecinţă creşte prezenţa la vot. Primarii PSD în funcţie îşi doresc o prezenţă scăzută în Bucureşti, undeva la 30%, la fel ca în urmă cu patru ani, un argument în plus în favoarea lor. O asemenea prezenţă dă şansa unui primar PSD să obţină al doilea mandat, mai ales că avem un singur tur de scurtin. Orice prezenţă care creşte peste acest procent micşorează şansele primarilor PSD, pentru că cei care vin la vot pun ştampila pe Nicuşor Dan la Capitală şi pe Clotilde Armand al Sectorul 1”, a explicat Cristian Pârvulescu.

”Nicuşor Dan nu e Sorin Oprescu”

Şi Nicuşor Dan apare în unele panouri singur, deşi e susţinut de două mari partide: PNL şi USR-PLUS. ”Are câteva panouri fără siglele partidelor pentru că acestea sunt de dinainte semnării protocolului de susţinere. După semnarea protocolului, după cum se poate vedea în Bucureşti, există numeroase panouri/bannere privind candidatura lui Nicuşor Dan cu siglele celor două partide, inclusiv cele în care Nicuşor Dan apare alături de candidaţii comuni PNL şi USR-PLUS de la sectoare. Spre deosebire de PSD, cele două partide nu au de ce să se ascundă în faţa bucureştenilor mai ales că, potrivit sondajelor de opinie, depăşesc 60% din intenţia de vot”, a reacţionat echipa de campanie a lui Nicuşor Dan.

Politologul Cristian Pârvulescu susţine că Nicuşor Dan nu încearcă să ascundă partidele de dreapta care-l susţin. ”Votanţii săi ştiu că Nicuşor Dan e susţinut de PNL şi USR. Nicuşor Dan nu e Sorin Oprescu”, arată Cristian Pârvulescu, amintind de episodul 2008, când Sorin Oprescu, plecat din PSD, a câştigat Primăria Capitalei ca independent.