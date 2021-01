Răspunsul lui Mihai Goţiu după ce o parte din USR-PLUS i-a cerut demisia: Decizia mea e luată. Un „vânător de funcţii” nu critică deciziile conducerii

„Paradoxal (sau nu), chiar scrisoarea în sine arată că am ţinut (şi ţin) mai mult la principii decât la o funcţie publică sau alta – pentru că un «vânător de funcţii» NU critică deciziile conducerii, dimpotrivă, are grijă să scuture până şi scamele imaginare de pe paltonul acesteia, tocmai pentru a nu-şi periclita poziţia internă”, afirmă Mihai Goţiu pe Facebook.

308 membri USR PLUS au semnat o scrisoare publică prin care îi cer demisia lui Mihai Goţiu din toate funcţiile deţinute în partid şi din partid. Scrisoarea a apărut după ce Goţiu şi-a depus CV-ul pentru competiţia internă din partid în vederea ocupării unor funcţii în ministere. Acesta intenţiona să fie propus pentru funcţia de şef al Gărzii de Mediu, sau secretar de stat la Ministerul Mediului.

„Încă am încredere că la nivelul conducerii USR PLUS protecţia mediului este şi va rămâne o prioritate, aşa cum am dovedit-o în Parlament, în ultimii patru ani, şi aşa cum le-am promis public cetăţenilor în campania electorală de la sfârşitul anului trecut. Am detaliat şi în scrisoarea de intenţie pe care am trimis-o în cadrul procedurii interne, de ce consider că am experienţa, competenţa şi studiile necesare, dar şi motivaţie personală şi susţinere publică pentru a conduce Garda Naţională de Mediu, astfel încât această instituţie să devină, cum ar trebui să fie, un etalon pentru ceea ce înseamnă protecţia mediului în România”, a adăugat Mihai Goţiu.

În ce privesc colegii din USR-PLUS care-i cer demisia, acesta subliniază că va continua să se lupte pentru mediu.

„Cetăţenii sunt primii în faţa cărora răspund şi în faţa cărora răspunde şi USR, de la membri cotizanţi, până la cei cu funcţii de reprezentare publică ori de conducere în partid. Cetăţenii care ne finanţează activitatea (cu sume deloc neglijabile) au dreptul să fie primii care ne trag la răspundere pentru ceea ce facem (sau nu facem), care ne pot oferi susţinere ori care ne pot cere demisia. De aceea, mi-e greu să înţeleg cum ar putea «să dea cu minus» pentru imaginea partidului, activitatea mea”. (...)

Decizia conducerii USR (mai exact a majorităţii actuale din Biroul Naţional al USR) o vom afla în câteva zile sau, cel târziu, până la sfârşitul acestei luni. Decizia mea e luată. Şi e luată de mult timp: voi continua să mă implic şi să lupt pentru salvarea apelor şi pădurilor, pentru un aer mai curat şi, în cele din urmă, pentru viitorul sănătos al copiilor şi nepoţilor noştri”, a conchis Mihai Goţiu.