Preşedintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea concursului „Cotroceni Creativ Junior” FOTO

„Sunt foarte bucuros că aţi venit astăzi aici la Muzeul Cotroceni şi sunt foarte bucuros că am putut să vin să vă văd şi să văd ce creaţi. E pentru mine şi pentru echipa mea o mare bucurie că putem să găzduim şi o expoziţie şi un atelier de creaţie aici, astăzi, de Ziua Copilului. Am văzut lucrările din expoziţia pe care aţi realizat-o, elevi din toată ţara, copilăria fantastică şi recunosc că sunt impresionat. Pe de o parte de felul în care aţi ştiut să vă transpuneţi pe pânză emoţiile, aspiraţiile, speranţele, dar şi pentru faptul că aţi dorit să veniţi să prezentaţi ce aţi simţit în acest an pandemic, un an în esenţă foarte trist pentru noi şi pentru toată lumea, dar se vede că unde este multă suferinţă este şi multă speranţă.

Vă mulţumesc că voi aţi venit cu speranţa. Vă doresc mult succes, iar celor tineri pot să le spun că e un lucru pentru mine emoţionant că aţi venit să arătaţi ce vă impresionează din istoria şi patrimoniul Cotroceniului, Cotroceni Creativ Junior – un titlu foarte frumos pentru acest atelier. Eu vă doresc tuturor o zi frumoasă şi vă doresc să aveţi nu doar astăzi o zi a copilului frumoasă, ci toate zilele voastre să fie frumoase. La mulţi ani”, le-a transmis şeful statului tinerilor prezenţi la Cotroceni.

La finalul vizitei, Klaus Iohannis a făcut o poză de grup cu toţi copiii prezenţi acolo şi a oferit autografe.

Concursul „Cotroceni Creativ Junior” aduce împreună tineri artişti, cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani, care au acceptat provocarea să reinterpreteze muzeul şi evoluţia sa, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare.

În deschiderea concursului, câţiva dintre elevii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti au participat la un atelier de desen, pentru a se familiariza cu metodele de recreare, în manieră artistică, a elementelor de patrimoniu sau a portretelor personalităţilor care au influenţat evoluţia Palatului Cotroceni. Copiii şi-au prezentat schiţele elaborate în cadrul sesiunii şi au discutat cu Preşedintele României despre lucrările pe care îşi propun să le înscrie în concurs.