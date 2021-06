Premierul Cîţu faţă în faţă cu prima moţiune de cenzură. De câte voturi mai are nevoie PSD ca să demită Guvernul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat o variantă foarte optimistă a voturile pe care va reuşi să le strângă Opoziţia la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absenţă. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă şi era sub tratament, dar vine la această moţiune. Am înţeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliaţi au anunţat. Presupun că vor fi voturi şi de la minorităţi. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moţiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, spune Marcel Ciolacu, luni, la TVR1.

Distribuţia voturilor arată însă că PSD, AUR şi neafiliaţii ar strânge însă doar 204 voturi, iar acest lucru doar în condiţii de mobilizare la maxim.