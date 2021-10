Pas cu pas. Cîţu începe să piardă teren în partid

Deşi preşedinte al PNL, Florin Cîţu are probleme în partid FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, resimte din plin problemele cauzate de gestionarea guvernării, dar şi faptul că nu va mai fi el omul care decide toate politicile de la centru. De altfel, Cîţu i-a pasat responsabilitatea negocierii şi găsirii unei majorităţi parlamentare premierului desemnat Nicolae Ciucă, însă vrea să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte noua echipă guvernamentală. Comportamentul lui Cîţu a fost taxat dur de Dan Motreanu, liderul celei mai performante organizaţii de la alegerile parlamentare (Giurgiu), care la Congresul PNL a fost neutru. „Nu, responsabilitatea politică pentru negocierea şi formarea de majorităţi, precum şi colaborarea cu alte forţe politice, reprezintă exclusiv atributul Preşedintelui PNL şi Biroului Politic al PNL, care trebuie să îşi asume aceste decizii. În schimb, responsabilitatea desemnării miniştrilor este atributul prim-ministrului desemnat, aşa cum şi Florin Ciţu a afirmat în nenumărate rânduri”, i-a transmis eurodeputatul Motreanu, printr-un mesaj pe Facebook.

De asemenea, liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, a subliniat faptul că Florin Cîţu se confruntă cu o problemă privind autoritatea în partid. Cauza: Cîţu şi-a concentrat eforturile pe campania internă, nu pe gestionarea guvernării, ceea ce a dus la percepţia că se ocupă de „lucruri paralele cu agenda publică”. Într-un interviu pentru presa locală din judeţul Caraş-Severin, primarul Reşiţei, Nelu Popa, s-a declarat total dezamăgit de conducerea de la centru. „Cred că dacă mâine ar fi alegeri, ar fi o catastrofă. Cred că PSD s-a dus spre 40 la sută fără să facă nimic. Probabil şi AUR s-a dus la deal şi noi s-ar putea să fim sub AUR la ora asta”, a declarat Popa pentru „Express de Banat”. Edilul nu l-a sprijinit nici pe Orban, nici pe Cîţu la Congres. Nici şeful CJ Caraş, Romeo Dunca, nu este mulţumit de situaţia de la centru şi cere refacerea Coaliţiei în formula cu USR.

Pe de altă parte, o parte din susţinătorii lui Ludovic Orban au lansat mesaje critice faţă de o colaborare cu PSD pentru sprijinirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR. Printre cei care şi-au exprimat nemulţumirea au fost Ionel Dancă (deputat), Violeta Alexandru (deputat), Ion Ştefan (deputat) şi Ion Iordache (senator). Ludovic Orban a anunţat că îşi va da demisia din grupul parlamentar al PNL în zilele următoare. O mişcare politică aşteptată este cea a încercării acestuia de a forma un grup parlamentar la Cameră, dacă va aduce lângă el încă minim nouă deputaţi.

Şefia Senatului, o misiune dificilă

Cîţu are probleme şi în ceea ce priveşte mobilizarea tuturor liberalilor pentru a schimba conducerea Senatului. Mai precis, să înceapă procesul de revocare a şefei Senatului, Anca Dragu, pentru care Cîţu are nevoie de 46 de parlamentari, iar PNL are doar 41 în prezent. Surse din PNL au precizat pentru „Adevărul” că un grup de cinci-şase senatori nu îl vor sprijini pe Cîţu în demiterea lui Dragu. Mai mult, a doua problemă majoră a fostului premier, în ceea ce priveşte dobândirea şefiei Senatului, este faptul că PSD nu vrea să îl susţină. Iar voturile PSD sunt esenţiale, din moment ce voturile liberalilor din echipa Cîţu şi ale UDMR nu sunt suficiente.