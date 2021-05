Orban, despre schimbarea lui Weber: Ne interesează să avem un Avocat al Poporului, nu un avocat al Puterii

„Întâi trebuie să finalizăm procedura de demitere a Avocatului Poporului. Nu am luat încă o decizie, şi noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei. Vedem dacă USR PLUS vine cu o propunere, vom decide. Am decis ieri în coaliţie să solicităm reprezentanţilor noştri în comisiile juridice să finalizeze raportul, astfel încât, la prima reuniune a plenului, să putem să dezbatem acest punct”, a precizat Ludovic Orban, întrebat marţi la Parlament despre numirea unui nou Avocat al Poporului de către Parlament.

Liderul PNL a mai precizat că nu a analizat încă CV-ul lui Fábián Gyula, propunerea UDMR pentru funcţia de Avocat al Poporului, însă a spus că partenerii de coaliţie sunt interesaţi „să fie un Avocat al Poporului, nu un Avocat al Puterii”.

„În ceea ce priveşte noul candidat, mărturisesc că nu m-am documentat, n-am văzut CV-ul şi nu am o analiză. E profesor universitar, încă nu avem o analiză pe această candidatură, vom discuta. Noi trebuie să convenim şi vedeţi că nu sunt propuşi oameni politici, sunt propuşi specialişti în drept, cu experienţă vastă în domeniul drepturilor omului pentru că ne interesează să punem un Avocat al Poporului care să fie avocatul poporului, nu avocatul Puterii. Obiectivul nostru este alegem noul Avocat până la finalul sesiunii”, a completat Orban.

UDMR a avansat în şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare, numele lui Fábián Gyula, profesor de drept în Cluj, pentru postul de Avocat al Poporului.

Fábián Gyula este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi predă în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii. El a fost şi procuror la Parchetul Curţii de Apel Cluj.

Demersurile de revocare a lui Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului au început în luna februarie.