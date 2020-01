Marcel Ciolacu, după revenirea în PSD a lui Tudose: „Nu consider că cei plecaţi în Pro România sunt nişte traseişti politici”. Cu o zi în urmă acesta critica PNL

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, a spus că Mihai Tudose nu a făcut nimic rău României şi nici PSD şi a fost un prim-ministru bun al ţării.



„Este normal să vorbesc despre Mihai Tudose, cum este normal să vorbesc despre Victor Ponta în alţi termeni decât s-a vorbit până acum, pentru că am o responsabilitate, avem nişte bătălii de dus şi este bine ca eu să vă dau explicaţiile. Am fost membru al Guvernului împreună cu Mihai Tudose. Mihai Tudose nu a făcut nimic rău acestui partid şi nu a făcut nimic rău României. Mihai Tudose a fost un prim-ministru foarte bun al acestei ţări. Ce s-a întâmplat, ce a făcut partidul, eu ştiu un singur lucru, eu i-am fost alături colegului meu Mihai Tudose şi colegului meu de la început până la capăt şi am fost, la fel ca şi el, responsabil de acele 7 luni cât am stat în Guvernul României”, a declarat Ciolacu.



Liderul PSD a vorbit şi de ultimul act administrativ al lui Tudose în calitate de premier, şi anume semnarea contractului de finanţare pentru podul de la Brăila, şi a criticat actualul Guvern care a alocat o sumă mică pentru acest obiectiv.



„Personal, pentru acea perioadă vreau să îi mulţumesc lui Mihai că am făcut echipă împreună şi am văzut leopardul din interior. În ultima zi de mandat al lui Mihai Tudose am mers la Ministerul Transporturilor şi Mihai a semnat contractul pentru podul de la Brăila. A fost ultimul act administrativ făcut de Mihai Tudose ca premier al României. Anul trecut, Guvernul PSD a alocat 500 milioane pentru podul de la Brăila. Este cel mai mare şantier din Europa în acest moment. Anul acesta, Guvernul Orban a alocat 97 de milioane. Acest guvern a îndatorat fiecare român cu 900 de lei. Poate să iasă oricine, sunt cifrele guvernării Orban. S-au îndatorat în jur de 18 miliarde şi mai au o restanţă de 4 miliarde”, a spus Ciolacu.



Marcel Ciolacu a mai spus că PSD va trebui să negocieze cu celalalte formaţiuni din Parlament pentru a trece moţiunea pe care întenţionează să o depună la adresa Guvernului, dar a vorbit şi de reorganizarea social-democraţilor.



„Eu nu consider că cei plecaţi în Pro România sunt nişte traseişti politici. Victor Ponta nu a plecat din PSD, a fost exclus, cum a fost exclus şi Sorin Grindeanu, şi Ţuţuianu sau Neacşu. Niciodată, nici eu, nici Mihai Tudose nu am ridicat mâna pentru vreo excludere. Victor Ponta a spus foarte clar că nu doreşte să devină în PSD, deja reprezintă altă formaţiune politică, îi respectăm decizia, în schimb PSD trebuie să arate deschidere către toate formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul României şi va trebui să negociem cu fiecare partid parlamentar. Propunem ca la sfârşitul lunii să avem un CEX în care să invităm preşedinţii de Consilii Judeţene, primarii de municipii. Acolo se vor lua hotărârile importante care ne vor influenţa viitorul politic. Nu avem altă foaie de parcurs de făcut. Trebuie să ieşim din izolare, am făcut suficiente greşeli, timpul este scurt, le-am depăşit, nu le-am recunoscut, ne-am pus cenuşă în cap. Este depăşit momentul. Nu îmi cereţi să consider că Mihai Tudose a fost un traseist politic, orice alt coleg care a plecat la Pro România", a afirmat Ciolacu.



El a adăugat, referitor la aceia care au plecat la PNL: „E adevărat că cei care au plecat la PNL... ai fost 3 ani social-democrat şi după ce s-a pierdut puterea ai devenit de dreapta".



„Cred într-o reîntregire a stângii nu prin fuziuni sau şmecherii, cred într-o fuziune a stângii printr-un proiect politic. Declanşarea acestui proiect politic ar trebui să aibă loc la Congresul PSD. Până pe 15 februarie vom valida propunerile pentru UAT-urile din toate judeţele, consiliile judeţene, primari de municipii şi comune. Pornim pe 3 paliere: ce ne interesează în viitoarea legislatură parlamentară. Cine a avut de plecat a plecat, sunt ferm convins că vor mai reveni din colegii noştri. Mai este şi organizarea partidului, moment pe care l-am depăşit. Apoi organizarea Congresului. Ce vom modifica la statut, ca să nu mai fie vorba în vânt, reorganizarea partidului care trebuie să pornească de la anumite schimbări statutare, cum ar fi CEX să fie un for mai larg în care să fie şi aleşii locali”, a declarat Ciolacu.



Ciolacu a mai spus că s-a gândit, împreună cu Paul Stănescu, să îi propună lui Claudiu Manda să coordoneze echipa de campanie a PSD.