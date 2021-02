Marcel Ciolacu: PSD va depune moţiune de cenzură

Am spus din timpul campaniei electorale că trebuie să vină cu bugetul şi să arate lumii realitatea şi ce vor să facă, viziunea lor politică. Noi am venit cu un buget alternativ şi am arătat că se poate depăşi această criză şi cu altă filozofie bugetară. Bugetul nu înseamnă numai cifre, e adevărat, e construit din cifre, dar în spatele acestor cifre sunt oameni. Acest buget care nici la ora aceasta nu a intrat în transparenţă, nu avem buget, nu avem nici execuţia bugetară pe anul trecut”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3.

Ciolacu a adăugat că actualul Guvern "şi-a bătut joc de toate categoriile şi copii şi părinţi şi bugetari şi companiile româneşti”.

"Deci legile ţării nu mai contează, în acest moment, în România, a contat ca partidele cu scoruri electorale mici să poată crea o majoritate după placul preşedintelui. Nu am crezut că vom avea dreptate în toate capitolele. Şi-au bătut joc de toate categoriile, şi copii şi părinţi şi bugetari şi companiile româneşti. Nu e nicio filozofie, e o tăiere din buget doar ca să se încadreze în cifre, fără nicio noimă. De ce taie în cifre? La fel au făcut cu Planul de Rezilienţă pe care l-au trimis de două ori deja la Comisia Europeană şi a fost respins”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă în aceste condiţii PSD va încerca să răstoarne Guvernul Cîţu, liderul PSD a arătat că acest lucru se va întâmpla în actuala sesiune parlamentară, după ce va fi creată o majoritate.

"Categoric, avem această obligaţie din votul românilor. Votul românilor a fost foarte clar, că PSD trebuie să desemneze primul ministru. Am câştigat alegerile la o diferenţă de cinci procente. Până se va creiona o altă majoritate în Parlament, o să funcţioneze actualul Guvern. Începem cu prima moţiune simplă, de bun simţ şi necesară împotriva ministrului Sănătăţii şi în această sesiune parlamentară vom veni şi cu moţiunea de cenzură, categoric, şi vom încerca să creăm o majoritate să răsturnăm acest guvern”, a susţinut Ciolacu.

Preşedintele PSD a afirmat că actualii guvernanţi "nu se pricep să guverneze, nu au specialişti”.

"Pur şi simplu nu se pricep să guverneze, nu se pricep să guverneze, nu au specialişti în pandemie, pur şi simplu nu ştiu să gestioneze. Nu au avut capacitatea de a crea un parteneriat între ei şi populaţie (...) Noi când am văzut că este pandemia, primii oameni pe care i-am abordat de a veni în Parlament au fost domnii Streinu Cercel şi Rafila. Cei mai buni specialişti în domeniu. La moţiunea simplă, veţi vedea, o să o prezinte domnul Rafila, va veni şi va spune exact ce a trebuit să facă ministrul Sănătăţii în cele 50 de zile de când este ministru”, a mai declarat Ciolacu.

Liderul social-democrat a precizat că PSD, dacă ar veni la guvernare, s-ar confrunta cu aceleaşi probleme legate de datorii şi domeniul medical, însă ar veni cu soluţii.

"Sunt aceleaşi probleme, dar avem alte soluţii. Avem pentru fiecare domeniu în parte soluţii, programe şi priorităţi. Ceea ce fac ei este o crimă la adresa economiei României. Ne mint la televizor că anul 2021 este anul investiţiilor. Păi măi, Cîţule, e 11 februarie, până se aprobă bugetul vine sfârşitul lunii februarie. Ca să declanşezi investiţii, trebuie ultimul sat, ultima comună din România, să aibă buget. Ajung în martie-aprilie-mai. Despre investiţiile noi vorbim în lunile septembrie - octombrie, după ce se fac caietele de sarcini, consultanţa. Despe ce investiţii vorbim? Pe partea cealaltă, vii şi îngheţi cererea prin îngheţări de pansii, tăieri de alocaţii, absolut tot ce se întâmplă”, a mai declarat Ciolacu.