Marcel Ciolacu, la Adevărul Live: Iohannis s-a transformat într-un politruc al PNL. E dovada că lucrurile nu stau aşa bine pentru tabăra adversă

Conform sondajelor interne comandate de PSD, care e rezultatul în clipa asta?

În acest moment noi am luat o decizie, de fapt am propus colegilor, noi nu mai facem sondaje. Nu cred în ele, nu am crezut niciodată. Îmi aduc aminte de sondajele care spuneau că PSD câştigă europarlamentarele sau sondajale în care doamna CLotilde câştiga Sectorul 1. În schimb ieşirile lui Iohannis ne arată cât de rău stă PNL.

Nu cred că preşedintele unui stat iese doar de dragul de a fi doar jucător politic. Faptul că s-a transformat într-un politruc al PNL şi al guvernului său îmi arată că lucrurile nu stau aşa bine în tabăra adversă. Românii sunt cei care decid, Toate deciziile luate de actualul guvern nu au nicio legătură cu deciziile pe care le iau cei din Europa. Mă refer la închiderea pieţelor, a şcolilor.

Sunt analize secundate a cifrelor. Faptul că avem dublu decese, dublu de îmbolnăviri. Erau 900 la ATI, acum la 1250, erau 100 de decese pe zi, acum 250 de zi. Astea sunt analizele secundare.

În vară aţi acuzat guvernul Orban că manipulează cifrele. De ce?

Nu neapărat să minţi. Poţi şi prin omisiune. Nu am înţeles ce e acest grup de comunicare strategică. Nu poţi să controlezi o pandemie fără un parteneriat cu românii. Tamponul între guvern şi români rămâne presa. Când ai un organism super transparent faţă de presă atunci clădeşti ceva cu bază reală. Acum s-a început cu vaccinarea, aceleaşi minciuni. Lumea nu mai crede nimic şi nu poate să-şi facă o perspectivă. Nu ştim sigur când vine vaccinul. Când te joci cu vieţi omeneşti trebuie să încerci să ai o comunicare comună cu toate forţele politice. Pe mine dacă m-ar fi chemat preşedintele, am fi stat cu toate forţele politice. Nici eu nu sunt specialist. Domnle, numim 2-3 specialişti. Doar ei ar trebui să comunice.

PSD, în principal, a fost acuzat că e principala forţă care susţine mişcarea negaţionistă care nu crede în COVID, care se opune măsurilolor de a purta mască.

În campanie nu lucrăm cu adevărul, ci cu percepţii. Ne aflăm într-o criză sanitară, economică şi o criză accentuată în învăţământ. Trei lucruri foarte importante în orice stat. Trei bătălii pierdute de actulul guvern. În loc să vorbim ce se întâmplă în economie sau învăţământ, scoatem nişte teme false. Niciodată nu am spus că nu trebuie să purtăm mască. Am avut întâlnirile de la partid unde stăm cu mască. Nu-mi aduc aminte vreo declaraţie a vreunui lider PSD care să spună că nu există COVID. Eu nu mi-am văzut mama de trei luni de zile.

Pe de altă parte, în interiorul PSD avem cei mai buni specialişti în domeniu. Acel vaccin din SUA, în toate Europa nu e decât la domnul Cercel, la Institutul Matei-Balş. Eu văd o nouă abordare a partidului, căutăm să aducem experţi în zona sanitară şi economică. Cristi Socol, domul Azamfirei, rectorul UMF Târgu-Mureş. Am căutat să deschidem partidul şi să vedem urgenţele care sunt şi cu cei oameni să le abordăm.

Eu îl judec pe Orban în acest moment că nu are capacitatea de a face diferenţa din noiembrie anul trecut, provocările venite din luna martie în această pandemie şi incapacitatea de a se schimb în funcţie de nevoile românilor. Nu poţi să faci nicio remaniere guvernamentală. Să continui cu oamenii care ne-au ţinut în casă 60 de zile. Nu ai pregătit spitalele. Şcolile le deschizi că avem alegeri locale şi apoi le închizi la loc. Nu există viziune. Ne-am îndepărtat de tot ce se întâmplă în Europa. Şcolile deschise au fost şi în timpul războiului.

Deci dvs. aţi susţine deschiderea şcolilor acum? Categoric. Cu testarea profesorilor şi a personalului auxiliar şi transport pentru elevi. Ce ar face Bucureştiului?

Cu un plan bine pus la punct salvezi un an din viaţa copiilor. De ce s-a închis pieţele? Nu s-au supraaglomerat super-marketurile? E o chestie de logică. Nu pun întrebări filosofice. Trebuie să rogi primarii să facă mai multe pieţe volante. Să răspândim oamenii. Tu închizi pieţe şi aglomerezi supermarketurile. E o logică în această decizie? Ei vin la televizor şi spun că ne-am sfătuit cu specialişti. Care specialişti? Vasile? Grigore? Domnul Arafat.

Domnul Arafat e un specialist în domeniul de Urgenţă, nu poate rezolva toate problemele. De ce nu te consulţi şi cu alţi specialişti? E vorba de abordare şi comunicare. Nu poţi forma un parteneriat cu românii. Eu vreau să ştiu care sunt specialiştii lor.

Domnul Tătaru? Credeam că e o discuţie serioasă. Ministrul Sănătăţii a fost schimbat. În urma unui scandal public. Uităm că a vrut să priNu mai mergi centralizat. Duci cât mai mult ramnificarea. Concomitent te pregătişti şi pentru eventualitatea în care va exista un vaccin. Ei încearcă să nu se ştie cât de muilt este. Slovacia, Austria. Noi în momentul ăsta ne-am rupt de Europa. Deciziile care se iau în Europa nu au legătură cu ce ia Orban. Orban are alegeri. Sunt state care testează masiv prin acea testare rapidă la care trebuie omul să aibă acces. S-a zis că nu sunt atât de sigure aceste teste.vatizeze tot sistemul de sănătate. Dacă se întâmpla acest lucru? Avem peste 11.000 de decese. Suntem pe locul doi în Europa la numărul de decese ţinând cont de proporţia populaţiei.

Dacă duminică câştigaţi alegerile ce veţi face altfel?

Zona sanitară va fi prioritară. Trebuie o reorganizare în sistem. Centralizat datele între spitale. Mi-aş dori să vorbească specialiştii, nu omul politic Marcel Ciolacu. Deschiderea şcolilor cu o testare rapidă. Să dăm drumul la o testare rapidă în farmacii. Dacă nu avem capacitatea de a face o testare în masă. De unde luaţi medici, personal în plus?

Nu mai mergi centralizat. Duci cât mai mult ramnificarea. Concomitent te pregătişti şi pentru eventualitatea în care va exista un vaccin. Ei încearcă să nu se ştie cât de muilt este. Slovacia, Austria. Noi în momentul ăsta ne-am rupt de Europa. Deciziile care se iau în Europa nu au legătură cu ce ia Orban. Orban are alegeri. Sunt state care testează masiv prin acea testare rapidă la care trebuie omul să aibă acces. S-a zis că nu sunt atât de sigure aceste teste. Adică nu au 99%? Dar e un prim filtru. Eu am vorbit şi cu domnul Cercel şi domnul Rafila. Marcel, dacă ieşi negativ, atunci tu categoric nu răspândeşti boala. E posibil ca peste două zile tu să fii infectat, faci un PCR să confirmi acest lucru. Să zicem că după alegerile de duminică ieşiţi pe primul loc şi trebuie să mergeţi cu o propunere de premier la Cotroceni. Cine ar fi? Avem trei nominalizări. Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Cîmpeanu. Trebuie să ne întoarcem la vremurile normale. Cu toată propaganda, acum avem un deficit de aproape 10% şi o datorie publică cu 10% mai mult, avem 46-47%. Nu mai sunt condiţiile de anul trecut. Când ai o criză trebuie să cauţi oamenii cei mai potriviţi şi oameni cu experienţă. Oameni care au dovedit că poţi ajunge la o creştere economică şi oameni cu credibilitate. Pe dvs vă excludeţi de pe listă? Noi nu vorbim de un viitor guvern, cum suntem învăţaţi până acum, de oameni politici. Domnul Rafila nu-l poţi considera un om poitic. E adevărat, are înclinaţie social-democrată. Căutăm să creionăm un guvern şi un prim-ministru cu capacitatea de a coordona o astfel de criză. La Justiţie aveţi pe cineva? Maia Teodoroiu. E candidat pe locul 1 la Senat. E un om cu expertiză greu de egalat.