Ludovic Orban, despre închiderea magazinelor la ora 18.00: Trebuie să reflecteze asupra acestei măsuri. Nu am văzut în spate fundamentarea

„Trebuia să existe o argumentaţie, care să fie făcută pe baza unei fundamentări. De exemplu, când am luat decizia de a închide evenimentele, nunţi, botezuri, mese festive, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice care stabileau că prima cauză pentru îmbolnăviri, pentru răspândirea virusului erau la aceste evenimente şi atunci am luat decizia să suspendăm o perioadă derularea acestor evenimente. Şi asta, în privinţa oricărei măsuri de protecţie sanitară care presupune o anumită restricţie, trebuie să existe o fundamentare. Ştiu cine a propus măsura. Nu am văzut în spate fundamentarea şi, acum, evident că până la urrmă Guvernul decide, dar cred trebuie să reflecteze asupra, cel puţin, a acestei măsuri”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat vineri la Petreşti, judeţul Dâmboviţa despre subiect.