Iohannis, despre taxa de solidaritate: „Nu mi se pare necesar.  Nu se introduce. Guvernul se mişcă, până acum, foarte bine”. Ce spune despre bugetul pe 2022

„Deocamdată este bine să facem diferenţa între măsurile care chiar se adoptă şi se pun în practiccă şi discuţiile politice. Avem o coaliţie din social-democraţi şi liberali. Fiecare încearcă să îşi prommoveze politicile bazate pe o doctrină, dar asta nu înseamnă că Guvernul le pune în practicăă alandala şi amestecate. Deocamdată s-a spus că nu vor fi majorate şi nu vor fi introduse taxe noi”, a explicat preşedintele Klaus Iohannis.



„Personal, acest impozit, suprataxare nu mi se pare nici util, nici necesar, nici util, nici corect. Dar in coalitie se vor discuta aceste chestiuni. Fapt este că nu se va introduce aşa ceva. Nu are rost sa umflăm o tema care a fost o tema de discutie in coalitie si nu a fost pusă in practică”, a completat Iohannis.

Şeful statului a mai declarat: „în discuţiile cu liderii am discutat că trebuie să respectăm cadrul macro la care ne-am angajat(...) Este foarte clar că discuţiile în coaliţie vor continua, dar nu este un lucru rău, cred că este bun, impresia mea este că s-a ajuns la concluzii rezonabile şi Guvernul se mişcă până acum foarte bine”.

În ceea ce priveşte proiectul de buget pentru anul următor, preşedintele a spus că „primul draft al cestui buget nu va fi un buget de mare cheltuiala. Va fi nevoie de un buget foarte realist. Este, cel puţin la nivel de Guvern foarte clar că bugetul trebuie să fie realist, clar şi bine fundamentat. Asta este ce aştept eu de la acest buget. Nu văd nicio problemă în a promulga un astfel de buget”.