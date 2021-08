Ghinea susţine că „statul, cu pixul lui Dragnea”, împarte bani pentru primari prin proiectul Anghel Saligny. Hunor: Şi pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea?

"A aduce bani pentru comunităţi nu înseamnă că e ceva bine în sine, dacă aduce bani într-un mod greşit. De ce nu lăsăm bani primarilor? Pentru că, pe de o parte, statul central – discuţia asta nu am avut-o – ia bani care ar putea foarte bine să rămână la primari, primarii nu au bani să-şi facă bugetele de investiţii şi apoi vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea, care acum se plimbă de la unul la altul, şi zice: îţi dau ţie, îţi dau ţie, îţi dau ţie”, a declarat Cristian Ghinea la Digi24.

Ministrul Fondurilor Europene menţionează că proiectul nu a fost aprobat în coaliţie.

„USR PLUS a spus: nu putem să aprobăm ceea ce criticam acum 3 ani. Haideţi să facem, dacă vreţi chestia asta şi dacă avem spaţiu bugetar – că asta e altă chestiune, de câte ori are propuneri USR PLUS, nu sunt bani, dar când e vorba de Anghel Saligny, PNDL3, sunt bani. Brusc, s-au găsit 50 de miliarde de lei în buget. De unde? Că nu am văzut această perspectivă bugetară, mai ales că suntem într-o ţară aflată în procedură de deficit excesiv. Nu a fost această discuţie”, a spus Ghinea.

Kelemen Hunor: Si pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea?

Kelemen Hunor, lider UDMR şi vicepremier în cabinetul Cîţu, susţine că punerea la îndoială a necesităţii învestiţiilor la nivel local este o exagerare

"Eu cred că domnul Ghinea a fost cam obosit când a spus acest lucru. Si pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea? E o abordare total greşită. Ieri am avut o discuţie în coaliţie, au cerut nişte lămuriri colegii din USR PLUS, au venit cu nişte propuneri de bun simţ şi acele propuneri vor fi incluse în OUG. Dar să pui la îndoială necesitatea investiţiilor în UAT-uri, pentru comunităţile locale, spunând că a făcut nu ştiu cine, nu ştiu ce şi în ce pix a stat în alt Guvern o astfel de dezvoltare, program, proiect, este cam mult", a spus Kelemen Hunor, la Digi24.

Guvernul României dezbătut recent săptămâna trecută, în primă lectură, proiectul de investiţii locale Anghel Saligny, bugetul fiind de 50 miliarde de lei.