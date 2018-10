Garda lui Dragnea vrea executarea puciştilor din PSD cu propriile declaraţii

Cu o zi înainte de votul pe moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Dănuţ Andruşcă, au fost date la România TV – post apropiat intereselor lui Liviu Dragnea – înregistrări în care unul dintre aşa-zişii pucişti din partid, vicepreşedintele Adrian Ţuţuianu, ataca atât conducerea partidului, cât mai ales subiectul moţiunii, ministrul Economiei, cel pe care îl numeşte „cel mai idiot ministru“

Şedinţa de partid de la Dâmboviţa ar fi avut loc pe 26 septembrie, iar Ţuţuianu le relata celor prezenţi ce discuţie ar fi avut cu Ionel Arsene, preşedinte PSD Neamţ şi sponsorul politic al lui Andruşcă. „Dumneata să vii să vorbeşti cu mine la modul ăsta când oi avea rezultatele mele. Deocamdată la Neamţ sunt la jumătate. Şi, al doilea, ne vei explica de ce ai nominalizat cel mai idiot ministru care este ministrul Economiei? Acest ministru este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbeşte cineva cu el. Şi are legătură cu economia următoare: a avut o vulcanizare“, se aude în înregistrările în care Ţuţuianu îşi mai critică colegii care s-ar fi comportat „ca nişte maimuţe“, când au acceptat alegerea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier.

Specialist: Cu cât partidul e mai mare şi baronii mai mulţi, cu atât sunt mai multe disputele Sociologul Alfred Bulai consideră că înregistrările şi difuzarea acestora reprezintă reglări de conturi obişnuite în partidele mari. „Nu ştim pe cine ar ajuta înregistrările de acum. Oricum, e o practică mai veche în partide. Se înregistrează între ei, iar când e nevoie mai dau din înregistrări. În momente tensionate sunt dispute serioase, mai ales când sunt partide aflate şi la guvernare. Oamenii ăia din Guvern sunt ai cuiva. Eu, ca baron, ca să-mi pun omul meu în Guvern, trebuie mai întâi să-l dau jos pe al tău“, a explicat Bulai. De asemenea, sociologul e de părere că niciodată nu pot exista suficiente funcţii. „Cu cât partidul e mai mare şi baronii mai mulţi, cu atât sunt mai multe disputele. Numărul de locuri e limitat, dar numărul de doritori e mare. Este ceva normal şi o să tot vedem contre între oamenii cu influenţă“

Ulterior, Ţuţuianu a recunoscut că el se aude în înregistrări, dar că acestea ar fi fost scoase din context. De asemenea, vicepreşedintele PSD şi-a menţinut părerea că PSD a procedat greşit când a acceptat toate deciziile lui Dragnea şi că nu el strică imaginea partidului, ci alte persoane, aluzie la Dănuţ Andruşcă, un ministru care fuge de presă şi care are o imagine proastă.

Andruşcă, susţinut în continuare

Cu toate acestea, moţiunea simplă împotriva lui Andruşcă a picat, în ciuda faptului că e antipatizat în partid. Doar doi social-democraţi şi un deputat ALDE au votat împotriva lui Andruşcă: Răzvan Rotaru, Ştefan Muşoiu şi Varujan Vosganian. Dintre aşa-zişii pucişti, niciunul nu şi-a taxat colegul care a ajuns subiect de glume şi în rândurile lor, dar pe care arată că îl vor în continuare să conducă economia românească.

Singura reacţie a lui Andruşcă, căutat insistent pentru a-şi exprima poziţia, a venit în urma unei scurte declaraţii pentru un ziar local. „Aştept să explice întregul context înainte de a-l da în judecată. Sunt un om decent şi bine-crescut, dar îi rog pe toţi cei tentaţi să nu confunde toleranţa mea. Totul are o limită“, a declarat Andruşcă pentru un ziar din Târgu Neamţ. În rest, tăcere.

Avertismentul şefului PSD

În schimb, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a sărit în ajutorul lui Andruşcă, subliniind că nu poate să fie de acord cu limbajul şi că acest subiect va fi discutat în interiorul formaţiunii. „De când au început să se înregistreze unii pe alţii aşa păţesc. Cum să împărtăşesc un asemenea limbaj? Nu am venit aici să fac analiza unor înregistrări. Nu vreau să fac această analiză că nu sunt analist nici politic, nici lingvistic. Le vom discuta în partid“, a fost avertismentul lui Liviu Dragnea. De altfel, surse politice susţin că acest scandal ar putea fi folosit de Dragnea şi tabăra sa într-o viitoare şedinţă pentru sancţionarea social-democraţilor pucişti pe motiv că îşi jignesc colegii şi aduc deservicii partidului.

Rădulescu cere excluderi

Mult mai tranşant în consecinţele declaraţiilor a fost deputatul Cătălin Rădulescu.„Nimeni nu mai are voie să se exprime public sau să-şi jignească colegii. Cine o face, nu mai are loc în partidul ăsta“, a declarat Rădulescu, unul dintre PSD-iştii care se află în „grupul de monitorizare“ a activităţii Guvernului şi care a fost folosit de Dragnea şi în trecut pentru a-l ataca pe Adrian Ţuţuianu. Şi Rovana Plumb şi-a exprimat dezacordul faţă de ideile exprimate de fostul ei coleg din Guvern. „Mă delimitez de declaraţiile lui Ţuţuianu. Competenţa de a evalua miniştri o are doamna prim-ministru“, a precizat Plumb.

Pe de altă parte, au fost şi social-democraţi care au susţinut că ei nu ştiu nimic scandal, cu toate că subiectul a fost discutat şi în spaţiul intern, dar şi pe grupurile interne ale PSD. „Nu am auzit nimic despre înregistrări în PSD“, a afirmat Adrian Gâdea, preşedinte PSD Teleorman şi secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Apoi, a precizat, raportându-se tot la analiza din conducerea formaţiunii: „Şi dacă aş şti ceva, m-aş pronunţa în Comitetul Executiv“.

Ciolacu: Mi se pare ruşinos că s-a ajuns aici

Mult mai prudenţi au fost cei care au făcut parte din tabăra puciştilor, un astfel de exemplu fiind preşedintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu. Întrebat dacă jignirile aduse de Adrian Ţuţuianu la adresa lui Andruşcă ar putea fi o temă pentru viitorul Comitet Executiv, liderul PSD Buzău a precizat: „Nu cred că e un subiect. Mi se pare ruşinos că s-a ajuns la înregistrarea între colegi“. Fostul vicepremier nu a vrut să comenteze dacă e de acord cu declaraţiile făcute de Ţuţuianu. Laconic a fost şi fostul premier Mihai Tudose: „Eu cred că partidul poate avea şi o soluţie mai bună pentru Ministerul Economiei“.