Elena Tudose:„ Nu tăiem nicio subvenţie în Capitală. E o manipulare ordinară a PSD”. Ce planuri are USR-PLUS pentru Bucureşti

Ce planuri are Alianţa USR-PLUS pentru Capitală

De ce aţi intrat în politică?

M-am hotărât să fac pasul dintre observator activ în politică.

De ce aţi intrat în competiţie?

Pentru că nu am apă caldă. Pentru că discutăm acum exact teme din anii 90. Am convingerea că putem face diferenţa. Nu o să fie uşor, dacă ne uităm la bilanţul dezastru pe care îl lasă Firea la Primăria Capitalei. După ce terminăm etapele apă caldă, străzi desfundate, Podul Ciurel, o să vedem ce mai este de făcut.

Ce se poate face în Consiliul General?

Lucrurile arată în felul următor. Am avut Radet, apoi a devenit Termoenergetica. Nu a devenit peste noapte eficientă.Noua conducere a companiei ar trebui să iasă şi să discute cu cetăţenii planurile imediate pentru repararea avariilor. Într-o primă fază există un plan de intervenţii de urgenţă, atât în echipa noastră, a USR-PLUS, dar şi a lui Nicuşor Dan. Trebuie să minimizăm o posibilă problemă. Privind datoriile trebuie să aibă loc o reeşalonare.

A doua chestiune. Trebuie să accelerăm accesarea fondurilor europene. Vom face toate eforturile inclusiv prin colegii noştri din Parlalemtul European. Aceşti bani ar putea veni până la jumătatea anului viitor, dacă proiectul intră în evaluare.

Câţi litri de apă se pierd în Bucureşti într-o zi?

2,3 milioane de litri de apă pe oră, deci peste 50 de milioane de litri de apă.

Pe ce domenii vă veţi axa activitatea în următorii patru ani?

Îmi propun să sparg monopolul de gen de la Comisia de utilităţi publice. Un consilier general are multă putere dacă vrea. Bugetul, şi nu doar el, toate trec pe la Consiliul General. Înainte de vot discuţiile se poartă în comisiile de specialitate. Eu sper ca începând cu 28 septembrie lucrurile să se schimbe.

Ce faceţi dacă Nicuşor Dan propune un proiect şi dvs nu sunteţi de acord cu el?

Probabilitatea e minimă. Programele au fost discutate de echipele noastre.

Ce aţi vrea să rămână după patru ani de activitate în Consiliu?

După 30 de ani nu avem în Bucureşti o harta a construcţiilor tehnico-edilitare. Nu ştim pe unde trec ţevile, cablurile etc. Când ai harta integrată, ai panoul de bord la Primărie, au acces şi consilierii, ştii care e situaţia următoarelor spaţii de reparaţii. Ar fi o primă chestiune.

Care e cel mai bun lucru pe care l-a făcut Firea, dar şi cel mai rău?

Cel mai bun e că se termină cei patru ani de mandat. În mod normal ar fi trebuit să mă bucur că a fost o femeie primar general. Deşi se vorbeşte despre stiluri de management. Noi ne-am ocupat de spoturi, de execursii. Cel mai rău lucru: cei patru ani. Dacă în 2020, la finalul unui mandat de primar general cu o majoritate confortabilă avem situaţia aceasta.

Cum vă explicaţi popularitatea lui Firea?

Îna cest moment cred că supralicităm popularitatea. Cum au arătat rezultatele în 2016. Firea a devenit primar cu sub 250.000 de voturi. Hai să raportăm asta la o populaţie a Bucureştiului. Neoficial în Bucureşti avem 4 milioane de locuitori. Dacă raportpm 246.000 de voturi la 4 milioane de locuitori, procent e undeva la 5-6%. Înseamnă că trebuie să ieşim la vot.

Alegerile sunt în pandemie dar dacă ne luăm măsurile de siguranţă putem să mergem la vot. Pe cifre absolute diferenţa între Firea şi Nicuşor nu au fost spectaculoase nici în 2016.

Firea vă acuză că în cazul în care câştigaţi o să tăiaţi subvenţii?

E o manipulare ordinară marca PSD. Nu tăiem nimic. Când gândeşti programe pentru vouchere trebuie să te uiţi şi cine are cea mai mare nevoie. Aceste forme de sprijin trebuie să ajungă la cine are nevoie. Prioritatea zero e ca noi, toţi din Bucureşti, să avem apă caldă şi căldură.

Şi la STB?

La STB la fel. Gratuităţile sunt gândite ca mecanisme de sprijinire a persoanelor cu venituri mici, fie ca încurajare pentru folosirea mijloacelor de transport în comun.

Alianţa USR-PLUS va câştiga alegerile pentur Consiliul General. Obţinem cel puţin atâtea mandate câte am obţinut în 2016. Cred că într-un parteneriat cu PNL sper să avem alte teme de discuţii în 2024.

Ce poate face un consiliu de dreapta, dar cu un primar al PSD?

E un scenariu pe care nu ni-l dorim. Nici unii dinitre noi nu ne punem problema unui blocaj. Nu vom funcţiona aşa, dar cu siguranţă nu vom fi masa de manevră şi maşina de vot a Gabrielei Firea. Dacă va fi un consiliu minoritar, aşa cum l-a ales, probabil vor trece proiectele pe sport, că acolo e multă competenţă. Nu e intenţia noastră de a bloca Bucureştiul.

Cum o să vă simţiţi în Consiliul Municipal alături de Dumitru Dragomir, Petre Roman şi Anghel Iordănescu?

O să mă simt de parcă am fost invitată la „Procesul etapei”. În Consiiul General sportul e la pachet cu învăţământul.