Drulă, despre tensiunile din partid: Nu cred că USR se va rupe. Vor exista mai multe candidaturi la Congres, nu va fi totul aranjat cu 96% dinainte

„Nu, eu nu cred că se va rupe. De altfel, înţeleg că aceste zvonuri, pe care le-am văzut şi eu din presă, nu au fost confirmate în nici un fel. Noi muncim în fiecare zi în Opoziţie, facem Opoziţie pe tot terenul la această coaliţie, am numit-o coaliţia şi Guvernul militaro-socialist, pentru că acest Guvern are pe de o parte impact în buzunarul oamenilor, în prosperitate şi pe de altă parte într-un regres democratic. Consider că e foarte multă muncă de făcut în Opoziţie, în momentul de faţă, că USR este singura alternativă liberală prodemocratică, USR este casa bună a tuturor celor care vor să contribuie la acest proiect adevărat liberal, de dreapta, de Opoziţie în România”, a declarat preşedintele interimar al USR la RFI.

În ceea ce priveşte rolul în partid pe care îl vede pentru fostul lider al formaţiunii, Dacian Cioloş, Drulă a afirmat că liderul demisionar al USR „a avut o contribuţie în această construcţie, în ultimii ani”. „Sunt convins că-şi poate găsi ce rol doreşte dumnealui pentru a contribui în continuare, este europarlamentar”, a mai explicat Drulă.

„USR este un partid, asta e diferenţa majoră faţă de celelalte partide, că suntem liberali cu adevărat în acţiunea externă, dar şi în interior. Asta înseamnă că există această dezbatere vie internă, nu e o unitate militară, am văzut ce s-a întâmplat la PNL săptămâna trecută, chiar l-am văzut pe un fost preşedinte acuzând că este unitatea UM PNL. Într-o democraţie, un partid trebuie să fie viu, să existe dezbateri, să existe competiţie internă. Vă asigur că la noi vom avea Congres în octombrie, vor exista mai multe candidaturi, nu va fi totul aranjat cu 96% dinainte şi aşa e sănătos”, a mai explicat liderul interimar al USR.

Întrebat cum va ridica USR în sondaje, ţinând cont că partidul are un scor mic în prezent, Cătălin Drulă a adirmat că „e şi o parte de mit aceasta cu scăderea în sondaje. Din cifrele şi analizele sociologice pe care le avem noi, suntem în zona ultimelor alegeri prin care am intrat în Parlament. Avem în momentul de faţă 16% din Parlamentul României, USR e o forţă, avem 80 de parlamentari, de unde la alegerile anterioare aveam 40 de parlamentari (...). Eu cred că putem merge în sus şi cred că putem construi pentru guvernarea din 2024 şi asta este lupta noastră”.