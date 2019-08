Dăncilă spune că ar propune-o din nou pe Dana Gîrbovan la Ministerul Justiţiei: Nu ştiu dacă mai vrea domnia sa

"Dacă ar fi după mine, aş propune-o cu toată deschiderea şi cu toată încrederea pe doamna Dana Gârbovan. Nu ştiu dacă mai vrea domnia sa", spune Dăncilă.

"Eu de principiu am fost foarte bucuroasă când Dana Gîrbovan a acceptat să vină ministru la Justiţie, am vrut un magistrat care cunoaşte foarte bine modul de lucru, un magistrat care se bucură de respectul celorlalţi, am vrut o persoană independentă pentru că nu trebuie numai să afirmăm că vrem independenţa justiţiei, aceasta trebuie într-adevăr să se realizeze şi, cred eu, că prin propunerea pe care am făcut-o şi modul în care s-a prezentat Dana Gîrbovan, cele 12 puncte cu care a venit în faţa cetăţenilor, demonstra acest lucru", a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri seară, la Constanţa.

Întrebată dacă ar propune-o din nou pe Dana Gîrbovan, Dăncilă a spus: "Eu aş propune".

"Dacă ar fi după mine, aş propune-o cu toată deschiderea şi cu toată încrederea pe doamna Dana Gârbovan. Nu ştiu dacă mai vrea domnia sa pentru că eu cred că un om cu atât de multă experienţă, un om care a lucrat atât de mult în acest domeniu nu a primit cu foarte multă deschidere un refuz fără nicio explicaţie", a adăugat Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că el nu va gira prin deciziile sale susţinerea acestui guvern. „Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru că şi-a schimbat componenţa politică, ci pentru că propunerile pe care le-am primit sunt pur şi simplu inacceptabile. Resping în integralitate remanierea propusă de premier”, a anunţat preşedintele.

„Resping propunerea pentru ministrul justiţiei. Nu voi tolera să fie ignorat votul dat în 26 mai, când s-a blocat prin votul românilor programul PSD şi ALDE de a destructura justiţia, de a opri lupta anticorupţie şi de a baroniza total România. PSD şi ALDE sunt vinovate pentru dezastrul actual, pentru politizarea instituţiilor şi nu voi tolera propuneri care sunt total împotriva valorilor democratice în care cred majoritatea românilor şi în care cred şi eu”, a spus Klaus Iohannis despre nominalizarea Danei Gîrbovan.

Dana Gîrbovan a scris pe pagina sa de Facebook că a luat act de decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea privind numirea sa în funcţia de ministru al justiţiei.

„Voi raspunde public, punctual, motivelor presedintelui, inclusiv aceluia ca propunerea ce ma vizeaza este «total impotriva valorilor democratice», dupa ce acesta isi va motiva in scris si publica hotararea”, adaugă ea.

