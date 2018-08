Cum au trăit liderii PSD mitingul diasporei. “Am vorbit cu premierul. Se uita pe tabletă”

Moderator: Unde eraţi pe 10 august, vineri?



Liviu Dragnea: La Neptun. Nu eram pe maşina de apă, eram la Neptun. M-am uitat la televizor mai spre seară. Cred că pe la 7-8 (PM) am început să mă uit.

Cum aţi văzut protestele din 10 august?



Eu am văzut o tenatativa de lovitură de stat eşuată. Asta se vorbea pe reţelele sociale. Ce a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook, iresposnabilă din partea unui şef de stat, să descurajezi jandarmii care au acţionat conform legii, iar tu să inciţi în continuare la violenţă exact în minutele în care acea fată era linşată. Cei care dădeau cu picioarele în acea fată erau protestatri paşnici? A fost o organizare paramilitară foarte bine pusă la punct.

Aţi vorbit la telefon cu ministrul de Interne?



În acea seară am vorbit cu premierul, nu cu ministrul de Interne. Premierul urmărea pe tabletă Antena 3. Pe doamna ministru de Interne nici nu am sunat-o, nici nu m-a sunat. Ministrul de Interne nu le poate spune jandarmilor cum să acţioneze. Nimeni nu poate să interfereze. Cred că am mai vorbit la telefon cu domnul Tăriceanu. Eu eram mai mult decât nervos. Am fost marcat profund când am văzut-o pe acea fată. Credeam că va fi omorâtă. Aveau nevoie de cel puţin un mort ca să poată să ceară căderea Guvernului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că în aprilie 2017 a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, spunând că au fost patru străini care au stat trei săptămâni la Bucureşti, plătiţi de ”un om foarte celebru din lume”. “Mă rog, am scăpat”, a încheiat Dragnea.