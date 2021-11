Cîţu, despre discuţiile cu PSD: Au fost câteva idei interesante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani

„A fost o primă discuţie bună, în care s-au discutat proiecte, obiective, soluţii. Vom merge înapoi în partid şi vom prezenta”, a declarat premierul interimar Florin Cîţu, în urma întâlnirii cu PSD.

Întrebat cine va propune premierul, Florin Cîţu a declarat că „este o primă discuţie. Au fost câteva ide interesante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani. Eu cred că am găsit în acestă seară multe lucruri care pot să ne unească. Avem nevoie de un Guvern. Dacă reuşim împreună cu cei de la PSD să facem acest lucru este ok”, a completat Cîţu.

„Decizia o luăm în PNL. Mergem în PNL, prezentăm cele două variante şi după aceea vom lua decizia. Mandatul nostru a fost de a discuta cu ambele partide, mergem în PNL şi prezentăm cele două variante. Trebuie să venim cu o solutie cat ma curând, vom vedea care e cea majoritară”, a declarat premierul. De asemenea, el a precizat că „nu s-a discutat despre portofolii, nume, ci despre obiective”, a mai declarat Cîţu.

În privinţa unei colaborări cu PSD, premierul interimar a declarat că românii ar trebui „să inteleaga ca am ajuns in situaţia asta pentru că foştii parteneri au semnat moţiunea, au dat jos un Guvern, apoi nu am reuşit să găsim majoritate, PNL a flexibilizat mandatul, acum înearcă sa gasească o majoritate”.