Cîţu îi îndeamnă pe social-democraţi să meargă la Bruxelles pentru a tranşa problema „optimizării” PNRR: „Să vedem ce va spune Comisia”

„Cel mai simplu este să pună întrebarea cu optimizarea. A fost pusă întrebarea cu renegocierea, răspunsul a fost nu, să pună întrebarea cu optimizarea şi să vedem ce va spune Comisia”, a transmis preşedintele PNL, luni, de la Parlament.

Întrebat dacă PNL ar fi de acord cu majorarea pensiilor fără modificarea PNRR, în contextul în care ministrul de Finanţte susţine că pensiile ar putea creşte pe baza încasărilor statului în acest an, Florin Cîţu a transmis: „Bineînţeles. Dacă se pot face aceste lucruri şi sunt resurse, susţinem cu cea mai mare tărie”.

Totodată, întrebat dacă „optimizarea” Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cerută de PSD, nu înseamnă de fapt modificarea reformei în domeniul pensiilor, liderul PNL a precizat: „Nu ştiu despre ce e vorba. Am văzut cuvântul 'optimizare' aruncat în spaţiul public, dar nu am văzut un document care să ne arate ce vrea să facă această optimizare. Cel mai bine ar fi să meargă la Bruxelles să pună întrebarea dacă optimizarea este ok. Eu spun că nu e, dar vreau să spună Comisia (Europeană n.r.). Cuvântul meu nu contează, ci al Comisiei”.