Cioloş, după eşecul discuţiilor cu liderii PNL şi UDMR: „Vineri vom avea o nouă întâlnire” VIDEO

UPDATE Întrebat dacă se consideră un premier de sacrificiu, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public în ultima vreme, Dacian Cioloş a răspuns: „Cine îşi va asuma guvernarea în următoarele săptămâni şi în următoarele luni va face un sacrificiu. Pentru că va fi o perioadă foarte grea. Un mai mare sacrificiu de atât, din punct de vedere politic, nu cred că există”.

UPDATE „Mâine vor decide dacă susţin una dintre variantele pe care le-am propus: să intre într-un guvern de coaliţie sau să susţină un guvern minoritar, în cazul în care noi (USR n.r.) o să facem un program de guvernare”, a mai spus Cioloş.

„Intenţia mea este să formez un guvern, iar prioritatea este coaliţia de guvernare. Obiectivul meu este să dăm un uvern României cât mai repede, pentru că, dată fiind gravitatea situaţiei, cred că nu putem aştepta discuţii foarte lungi.

Colegii, Kelemen Hunor şi Florin Cîţu, mi-au spus că au nevoie de o discuţie în partid, ca să ia un mandat pe o astfel de negociere şi că în următoarele zile, vineri, vom avea o nouă întâlnire să vedem care sunt deziciile. În principal Florin Cîţu are nevoie de această discuţie în interiorul partidului”, a declarat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.

Întâlnirea dintre liderii politici s-a încheiat după aproximativ o oră de discuţii, fără niciun rezultat.

„Astăzi nu a fost nicio concluzie. Mi se pare normal ca cei care au declanşat criza, adică PSD-AUR-USR, să vină şi cu o soluţie”, a declarat Cîţu, preşedintele PNL şi premier interimar.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat, că în cadrul întrevederii de miercuri a remarcart o lipsă de încredere între formaţiunile prezente, iar fără aceasta „este greu să urmăreşti ceva”.

„Ceea ce am constatat eu, dincolo de dorinţa de a reface această coaliţie, este lipsa de încredere. Fară încredere e greu să urmăreşti ceva. (...) Tot ce am văzut şi am prezentat se află în spatele nostru, nu putem schimba. Nu putem schimba nici votul la moţiunea de cenzură. Nu putem schimba nici alăturarea de AUR a celor de la USR. Sper să putem schimba ziua de mâine. Oricine dacă lipseşte din această formulă de trei plus unu, PNL-USR-UDMR şi grupul minorităţilor, coaliţia din decembrie nu mai există”, a spus Kelemen Hunor.