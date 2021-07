Burduja: Consilierii PNL de la Sectorul 1 vor vota mandatarea edilului pentru o acţiune în instanţă de reziliere a contractului cu Romprest

„PNL a susţinut de opt luni de zile, de când dânsa a pornit această luptă personală, nişte lucruri foarte simple – că gunoiul trebuie strâns, că nu ne interesează firma care îl strânge şi că toate demersurile trebuie să fie legale pentru a nu expune Primăria, de fapt cetăţenii Sectorului 1 unor riscuri de plăti prejudicii de zeci şi sute de milioane euro sau alte riscuri în instanţă. Şi pentru a avea domnia legii în această ţară, pentru că de aceea suntem într-o democraţie ca să avem stat de drept. Pentru asta au ieşit oamenii în stradă în această ţară. Astăzi PNL va susţine un demers de iniţiere a unei acţiuni în instanţă pentru această reziliere. Este o chestiune care trebuie tranşată de instanţă, dacă asta se doreşte, cu legalitatea acţiunii asumate, aşa cum scrie la lege, de primar şi aparatul primarului. Vă reamintesc că rolul Consiliului Local este acela de a vota pe oportunitate. Colegii mei vă vor spune că avem nişte amendamente la acest proiect prin care ne asigurăm că votul în Consiliu este dat pe oportunitate, iar legalitatea şi respectiv prejudiciile care pot rezulta din lipsa legalităţii sunt în sarcina celor care au datoria să verifice aceste aceste lucruri, deci actualul primar şi aparatului dânsei”, a afirmat marţi Sebastian Burduja, într-o declaraţie de presă.

Consilierii PNL au fost vinerea trecută în sediul Primăriei Sectorului 1, însă nu au putut gira în Consiliul Local un proiect ilegal, a adăugat Burduja.

„În finalul intervenţiei colegilor mei veţi afla şi ştirea bombă a zilei care nu are legătură cu acest scandal. Vinerea trecută consilierii PNL au fost în sală, au fost în Primărie şi nu au lipsit de la locul de muncă, dar nu puteau merge în sală pentru a gira un proiect de Consiliu Local ilegal. Avizul Direcţiei Juridice spune foarte clar că este favorabil, sub rezerva existenţei înscrisurilor care să probeze de fapt o negociere cu această firmă şi aceasta este clauza contractuală. Noi nu dorim să înlocuim firma unei mafii, cum spune doamna primar, cu firma unei alte mafii, cum am citit în presă”, a explicat liderul PNL Sector 1.

Clotilde Armand a convocat, pentru marţi, o nouă şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a vota un proiect care să-i permită să ceară în instanţă rezilierea contractului cu Romprest. Aceasta a afirmat, marţi, că aşteaptă mai multă responsabilitate din partea consilierilor locali pentru a rezolva problema gunoiului din sector şi pentru a rezilia contractul cu Romprest. „Fără participarea lor nu putem rezolva problema gunoiului. Dacă nu vin, înseamnă că le place gunoiul”, a adăugat ea.

Edilul Sectorului 1 a acuzat, vineri, PNL şi PSD că au boicotat şedinţa Consiliului Local în care urma să fie mandatată pentru promovarea unei acţiuni de reziliere a contractului cu Romprest.

În replică, reprezentanţii PNL au susţinut că „executarea contractului de salubritate ţine doar de primar, iar primarul nu are nevoie de împuternicirea Consiliului Local pentru a cere instanţei rezilierea contractului”.

În Sectorul 1 a fost declarată stare de alertă din cauza situaţiei gunoaielor.

