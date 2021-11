Budăi: Vom face o rectificare de buget imediat, astfel încât pensionarii să nu sufere dacă situaţia este aşa de grea cum spune doamna ministru

"Florin, eşti dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă ţin de capul tău şi-ţi spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook”, i-a transmis Turcan lui Cîţu. Ministrul Muncii Raluca Turcan a transmis, luni, colegilor de partid un mesaj extrem de dur legat de negocierile pentru guvern şi de atitudinea preşedintelui partidului Florin Cîţu, pe care l-a acuzat că spune minciuni şi căruia i-a cerut să-şi depună demisia împreună cu toată echipa de negociere. ”E puţin spus că s-a negociat în genunchi”, consideră Turcan. Întrebat dacă va continua procesul de digitalizare a pensiilor, ministrul desemnat a afirmat că va cere "o informare la zi", va merge în teritoriu, la Casele de Pensii şi atunci când va lua o decizie o va transmite public.

"E asumată, s-a discutat şi în seara aceasta, se merge aşa cum am scris în programul de guvernare. Zece la sută cu alocaţiile, cu tot, exact ce am spus acolo, se merge aşa cum am prezentat public în programul de guvernare. De la 1 ianuarie”, a adăugat Marius Budăi.