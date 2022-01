Bogdan Huţucă, săgeţi către PSD: Doar soluţiile liberale pot rezolva criza facturilor. Soluţiile de stânga ne-au adus aici

„Soluţiile liberale sunt singurele care pot rezolva factura utilităţilor pentru români şi nu soluţiile de moment, necesare acum, care nu reuşesc decât să ascundă adevăratele probleme din sistemul energetic naţional. Am ajuns cu toţii în situaţia de plăti facturi mult mai mari decât în trecut atât din motive obiective, ce ţin de factori externi, precum şi din motive ce ţin de proasta gestionare a resurselor publice şi a unor politici greşite din sectorul de energie în anii de dinaintea deciziei de liberalizare a pieţei. Factorii externi sunt refuzul Rusiei de-a lungul anului trecut de a livra gaze către statele europene conform contractelor în vigoare, refuz ce se menţine şi în aceste zile, precum şi creşterea preţurilor certificatelor de emisii europene. La acestea se adaugă, recent, şi conflictul din Kazahstan. Din fericire, România are un potenţial energetic uriaş şi în anii următori putem îndrepta greşelile de strategie din ultimele decenii”, arată preşedintele Comisiei de Buget, Finanţe, Bănci, Bogdan Huţucă.

Liderul liberal arată că în anii ce au precedat decizia de liberalizare a preţurilor, au fost luate decizii populiste, deoarece guvernele PSD au preferat să cheltuiască profitul companiilor din energie şi nu să-l reinvestească. „Cea mai mare problemă a sistemului energetic naţional o reprezintă lipsa investiţiilor majore. Companiile la care statul este acţionar majoritar nu au făcut investiţii. Din păcate, majoritatea guvernelor au preferat să ia de la companii profitul obţinut an de an şi să-l ducă către alte tipuri de cheltuieli. Aşa se explică faptul că majoritatea companiilor de stat din energie au investit în toţi aceşti ani doar o foarte mică parte din profit. Abordarea liberală ar fi fost ca banii să fie investiţi inteligent, astfel încât să creştem capacitatea de producţie şi să scădem costul energiei. Profitul obţinut de aceste companii în ultimii 20 de ani este de câteva miliarde de euro. Dacă am fi reinvestit aceşti bani, România ar fi fost acum în una dintre cele mai bune situaţii, dintre toate ţările europene”, arată liderul liberal.

Huţucă aminteşte că statul a greşit şi faţă de companiile private care au dorit să investească în sistemul energetic românesc. „Statul a greşit de multe ori faţă de companiile private, însă cel mai clar exemplu este ordonanţa lăcomiei socialiste, OUG 114, care a forţat compania americană Exxon Mobile să renunţe la exploatarea gazelor din Marea Neagră. Dacă nu am fi avut OUG 114, românii ar fi folosit deja astăzi gazele din Marea Neagră, care sunt mai ieftine decât cele pe care le cumpărăm de la Gazprom. De altfel, acum este clar pentru toată lumea că Gazprom este principalul beneficiar al măsurilor luate de guvernele socialiste”, explică Huţucă.

„Pe termen scurt, Guvernul intervine şi va continua să intervină pentru a acoperit o parte din facturile românilor. Pe termen lung însă, singura soluţie o reprezintă investiţiile, de stat şi mai ales private, în sistemul energetic naţional. Soluţia este să creştem investiţiile pe tot lanţul energetic, în noi capacităţi de producţie, în întărirea sistemului de transport precum şi în modernizarea sistemului de distribuţie. Doar aşa vom creşte capacitatea energetică a României, vom deveni chiar un exportator, iar în perioadele de fluctuaţie a preţului la nivel global, să ne putem acoperi necesarul de energie din surse interne. Pentru a atinge acest punct trebuie să oferim investitorilor un mediu de afaceri corect, stabilitate fiscală şi o fiscalitate prietenoasă cu mediul de afaceri, iar aici discutăm atât despre cadrul legislativ primar cât şi cel secundar, ce depinde de ANRE”, mai spune Bogdan Huţucă.