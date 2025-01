CTP, despre o eventuală interzicere a candidaturii lui C. Georgescu la prezidențiale: „Îl va transforma într-o tumoare imensă inoperabilă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că o eventuală interzicere a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din acest an ar afecta grav România. „A-i interzice lui cg să candideze din nou îl va transforma într-o tumoare imensă inoperabilă”, a scris CTP, pe FB.

Jurnalistul acuză serviciile de informații pentru că nu publică dovezile privind implicarea unui „actor statal” în alegerile din România.

„Serviciile de informații, SRI, SIE, STS, poate și Contrainformațiile Armatei, precum și Președinția, nu fac publice datele din care să rezulte clar implicarea „actorului statal” Rusia în alegerile prezidențiale, în ciuda îngrijorărilor manifestate de capitalele occidentale. De ce? Pentru că nu le au. De ce? Din indolență și incompetență, nu pentru că Rusia n-ar fi cât se poate de interesată în victoria candidatului cg, după cum Kremlinul a declarat în mod repetat”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a analizat ce s-ar întâmpla dacă la viitoarele alegeri prezidențiale ar fi interzisă candidatura lui Călin Georgescu.

„Până la reluarea alegerilor prezidențiale, nu se va lămuri (cum cer Nicușor Dan și Crin Antonescu) nimic în plus față de ce se știe. Dar și dacă s-ar da publicității poze cu Putin înmânându-i un plic cu bani și instrucțiuni lui cg în rubașcă, asta nu i-ar șterge niciun vot lui Mesia cu Macete. Ba chiar se vor înmulți voturile pentru el, cu fiecare zi pe care Iohannis o mai petrece la Cotroceni. Prin urmare, a-i interzice lui cg să candideze din nou îl va transforma într-o tumoare imensă inoperabilă, în organismul românesc. Nemaipunând la socoteală că în locul lui ar putea să se arunce un Dan Puric, care se poate dovedi chiar mai periculos. În acest moment, democrația de pe aici are picioarele rupte. A-l bloca pe cg, înseamnă să arzi ct și rmn și s-o lași să zacă în scaunul cu rotile, în loc să o pui pe masa de operație. (Cu dubla măsură față de cazul Șoșoacă, să se descurce CCR)”, a adăugat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu mai susține că „România europeană” nu poate fi salvată decât la alegeri.

„Iar sala de operație, cum am spus-o și înainte de anularea turului 2, nu mai poate fi alta decât cabina de vot. Acolo, România democrată și europeană o să moară sau o să scape. În caz contrar, boala groaznică de care suferă, mai lungă sau mai scurtă, înseamnă moarte sigură”, a fost concluzia lui Cristian Tudor Popescu.