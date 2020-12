AUR, după consultările de la Cotroceni: Vrem sub orice formă redeschierea şcolilor. Am discutat la telefon şi cu PNL, şi cu PSD. Unii lideri au amnezie

George Simion, unul dintre cei doi copreşedinţi ai AUR a precizat că partidul din care face parte a venit cu varianta propunerii ca prim-ministru a lui Călin Georgescu. Vrem sub orice formă redeschdierea şcolilor. dacă se va forma vreo coaliţie partinică, singura doleanţă e ca Florian Colceag să ajungă ministru al Educaţiei. Sute de mii de copii şi familii suferă. Am venit cu un cadou. Domnul Iohannis ne-a răspuns că nu se prefigurează a fi o majoritate parlamentară. Noi am încurcat multe socoteli prin intrarea în Parlament”, a precizat George Simion

Reprezentantul AUR a punctat faptul că dacă va fi propus prim-ministru Călin Georgescu ar veni un guvern de profesionişti. „Un guvern al lui Călin Georgescu va fi format din profesionişti. Cu Ciolacu am discutat la telefon, ca şi PNL. Se pare că au amnezie. Dialogăm chestiuni legate de Parlament.Nu vom lua parte la nicio coaliţie de guvernare politică”, a completat Simion

Întrebaţi pe cine vor susţine la şefia Camerei Deputaţilor, George Simion a glumit privind sprijinirea lui Kelemen Hunor. „Probabil pe Kelemen Hunor. Glumim. E o opţiune politică. Pe noi ne interesează numirea de buni profesionişti, vrem redeschiderea restaurantelor”.