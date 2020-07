Alfred Simonis (PSD): Idee instalării unui Guvern de uniune naţională este încă de actualitate sau a unui Executiv de specialişti

„Un om politic sau o clasă politică responsabilă nu preia guvernarea ţării atunci când îi convine electoral. Cred că datoria oricărui om politic este să ia decizii şi să se implice, cu riscul de a pierde viitoarele alegeri. Noi nu suntem o ţară bananieră, în care preşedintele poate să spună cui dă guvernarea şi cui nu o dă. Până la urmă, cetăţenii României sunt cei care trebuie să hotărască cine trebuie să fie sau nu la guvernare”, a declarat Alfred Simonis la RFI.

Liderul deputaţilor PSD a adăugat că şeful statului trebuie să desemneze premierul de la o majoritate parlamentară, aşa cum spune Constituţia. „Desemnează premierul pe baza unei Constituţii, care spune foarte clar că trebuie să desemnezi premier de la o majoritate parlamentară. Foarte clar nu spune, dar se subînţelege, e adevărat, din Constituţie asta. Altfel, întotdeauna, un preşedinte poate să desemneze un premier de unde vrea el şi nu are nevoie de Parlament, ceea ce este o aberaţie. Însă ţin să spun că noi am anunţat că vom depune o moţiune de cenzură în situaţia în care starea medicală a naţiunii va permite acest lucru şi starea de alertă va fi încheiată, am spus deja acest lucru. În măsura în care situaţia va permite o astfel de moţiune şi adoptarea ei, aceasta se va depune, pentru că eu cred că România are nevoie urgentă de un alt Guvern, acesta fiind unul epuizat şi moral şi din toate punctele de vedere”, a completat Simonis.

Acesta a reamintit despre momentul în care a picat la vot Guvernul Orban şi PSD a propus varianta unui Guvern de uniune naţională, lucru care, în opinia sa, rămâne de actualitate.

„În urmă cu câteva luni, atunci când a mai picat o dată la vot Guvernul Orban, PSD a făcut o propunere care cred eu încă este de actualitate şi anume un Guvern de uniune naţională, cu ministere asumate din partea fiecărui partid, fiecărei forţe politice a Parlamentului, astfel încât să nu mai existe această tentaţie a câştigului electoral şi a deciziilor luate în an electoral, în scop electoral. Uitaţi-vă la situaţia în care suntem la şase luni de când era o simplă răceală, citez din preşedinte, acea declaraţie fiind într-un context electoral, pe vremea aceea PNL şi preşedintele doreau să facă alegeri anticipate, indiferent de consecinţe. La fel suntem şi acum, luăm în derâdere anumite chestiuni şi există riscul să fim într-o situaţie din ce în ce mai rea”, a explicat Simonis.

Liderul deputaţilor PSD nu a exclus nici posibilitatea unui Guvern de specialişti. „Eu când vorbesc de Guvern de uniune naţională, nu mă refer neapărat la o guvernare cu PNL, PSD-PNL sau alte partide. Eu mă refer la un Guvern susţinut de forţele politice. Poate fi unul de specialişti, poate fi un Guvern de specialişti, pe care să-l susţinem în Parlament cu toţii. Nu trebuie neapărat să fie Orban şi cu mine membri ai Guvernului sau eu ştiu, Orban şi Ciolacu. Eu spun că în această situaţie în care există această tentaţie de a lua decizii din raţiuni electorale, aflându-ne cu câteva luni înainte de alegeri, să stabilim un Guvern de specialişti, care nu va candida la următoarele alegeri, pe care să-l susţinem cu toţii şi să ia deciziile corecte în această situaţie de pandemie”, a conchis social-democratul.