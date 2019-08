Alexandru Cumpănaşu vrea să candideze la prezidenţiale după ce în urmă cu o lună afirma categoric că nu o va face

În clipul video pe care acesta l-a postat pe Facebook, Cumpănaşu îi întreabă pe oameni dacă ar trebui sau nu să candideze la alegerile prezidenţiale.



„Trebuie să ştiu care este părerea dvs despre acest lucru. Este cazul astăzi să candidez la Preşedinţia României sau nu? Are România nevoie astăzi de un candidat la Preşedinţia României care să se lupte cu clanurile mafiote? Are România astăzi nevoie de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare judeţ?”, a afirmat Cumpănaşu.

Acesta a adăugat apoi că se luptă cu un sistem „greu de imaginat” şi că poporul român are nevoie de cineva care vrea „să radă tot ce înseamnă clanuri în această ţară”.

„Ne batem cu un sistem care are o forţă greu de imaginat. Vorbim de un sistem care s-a consolidat de cel puţin 70 de ani. Vorbim de un sistem care după ce a căzut Comunismul au venit alţii şi l-au preluat. De aceea spun că eu nu ştiu ce şanse am să câştig. Ştiu sigur un lucru. Că poporul român are nevoie de cineva care să-şi asume nu declarativ ci cu determinare, rezultate şi cu convingeri că vrea să radă tot ce înseamnă clanuri în această ţară. Indiferent că ele sunt politice sau infracţionale”, a adăugat Cumpănaşu.

Mai departe acesta a declarat că au mai rămas 20 de zile până la depunerea listelor de semnături şi că este „aproape imposibil” să poată aduna 200.000 de semnături în acest sens. Astfel, acesta a făcut un apel la cetăţeni pentru a adunat la timp semnăturile şi pentru a se înscrie în cursa electorală.

„Aşa că, fac un apel la dvs. să facem acest exerciţiu şi să luăm decizia împreună după aia. Pentru că dacă nu avem şansă trebuie să ştim de la început să nu putem să intrăm în bătălie. Nu din punct de vedere electoral, aici poporul român e cu totul alături de această cauză şi de noi. Nu, ci din punct de vedere logistic. Fac apel la fiecare dintre dvs, dintre cei care doresc să semneze aceste liste de semnături, să îmi lase numărul de telefon, pe adresa de e-mail personală. Şi vă vom contact fie eu, fie unul dintre colegii mei pentru a putea să ne deplasăm şi pentru a putea semna această listă”, a conchis Cumpănaşu.

Întrebat într-un interviu la TVR dacă intenţionează să candideze la prezidenţiale, Cumpănaşu explica în urmă cu o lună că nu are de gând şi că nu urmează să o facă.



„Nu. Atât de mult s-au chinuit unii nemernici să spună ca voi candida după ce am înfiinţat CNMR în urmă cu patru ani… Unii au ţinut-o langa că voi candida. Nu am avut niciodată gândul de a candida. Dacă mi-aş fi dorit aş fi făcut-o. Dacă voiam să conduc ţara aş fi încercat să candidez. Dar nu vreau. Forţa coaliţiei pe care am înfiinţat-o are o forţă mult mai mare decât dacă aş fi mâine preşedintele României. Una peste alta, nu voi candida la nicio funcţie, staţi liniştiţi. Şi mai încetaţi dracului cu propaganda pe subiectul acesta”, a afirmat Cumpănaşu



