1. Ludovic Orban va fi premier, chiar dacă PNL termină pe locul doi. Iohannis nu-şi permite să rupă partidul. Dar PNL încă poate câştiga, mai ales că vin şi voturile din diaspora, care nu sunt prinse de exit-poll.



2. PSD a repetat scenariul din 2015: a trecut în opoziţie cu un an înainte de alegeri şi a renăscut, dovadă că Iohannis, PNL şi USR PLUS n-au învăţat nimic din lecţia trecutului. Toţi au plecat de la premisa că PSD e muribund, deşi, după rezultatul de la locale, era clar că PSD se va întoarce şi mai puternic. Absenteismul a ajutat masiv PSD, partid cu electorat fidel, însă e meritul lui Ciolacu că a reuşit să mobilizeze armata de partid. După acest rezultat, Ciolacu nu mai are rival în partid. Dacă PNL şi USR PLUS nu încetează războiul orgoliilor, PSD va câştiga în 2024 toate cele patru rânduri de alegeri.



3. USR PLUS a continuat să trăiască într-o bulă din ce în ce mai agresivă şi să viseze cai verzi pe pereţi. Realitatea virtuală a fost învinsă de realitatea offline. Aştept cu nerăbdare rezultatul din diaspora, unde USR pur şi simplu şi-a bătut joc de lista de candidaţi. Dan Barna şi Dacian Cioloş nu pot conduce viitorul partid USR PLUS. E nevoie de un suflu nou. De fapt, Barna trebuia să demisioneze după alegerile prezidenţiale, aşa cum am scris atunci. Viitorul preşedinte al noului USR PLUS trebuie să fie ales dintre: Vlad Voiculescu, Dominic Fritz, Clotilde Armand şi Elena Lasconi. Sau Nicuşor Dan, dacă ar fi un politician-jucător. Să nu uităm că Nicuşor Dan a dus în Parlament un partid cu 9% pornind de la zero. Dan Barna şi Dacian Cioloş n-au fost în stare nici măcar să dubleze scorul din 2016.



4. UDMR s-a mobilizat din nou exemplar, din acest punct de vedere ar trebui să fie un model pentru partidele româneşti. UDMR va intra la guvernare cu PNL.



5. PMP va trece pragul electoral cu sprijinul voturilor din diaspora. Va fi la guvernare alături de PNL, pentru că USR PLUS nu mai poate strâmba din nas la 16%.



6. Există în continuare un electorat ultra-naţionalist, tăcut, dar care scoate capul din patru în patru ani chiar şi după moartea PRM: vezi PPDD, PRU (aproape de Parlament în 2016). Acum e AUR. Partidul va fi izolat în Parlament, dar el reprezintă totuşi o parte a României. Deşi nu ne place să reunoaştem, el există.



7. Cauzele absenţei la vot: lehamitea, pandemia şi exigenţa electoratului tânăr. În această ordine, cred eu.